Andy Rourke: Der ehemalige Bassist von The Smiths ist tot

DE Showbiz - The-Smiths-Bassist Andy Rourke (†59) lebt nicht mehr. Diese traurige Nachricht überbrachte sein früherer Bandkumpan Johnny Marr (59) auf Social Media.

Wunderschöne Seele

Der Brite schrieb zu einem Schwarzweiß-Bild, das den Musiker in jungen Jahren zeigt: "Mit tiefer Trauer müssen wir den Tod von Andy Rourke nach einer längeren Erkrankung mit Bauchspeicheldrüsenkrebs bekanntgeben. Diejenigen, die ihn kannten, werden Andy als freundliche und wunderschöne Seele erinnern und Musikfans werden an einen extrem talentierten Musiker denken. Wir bitten um Rücksicht auf die Privatsphäre in diesen traurigen Zeiten." Als sich The Smiths 1982 formierten, gehörte der Bassist noch nicht dazu, doch schnell prägte er nach seinem Einstieg den Sound, der Klassiker wie 'There is a Light That Never Goes Out' hervorbrachte.

Andy Rourke wird nicht nur von Johnny Marr vermisst

Wie viele andere Musiker*innen entwickelte Andy Rourke ein Drogenproblem – wegen seiner Heroinsucht wurde er kurzfristig gefeuert, dann aber schnell wieder zurückgeholt. Er war ein Jugendfreund von Johnny Marr. "Als ich 15 war, bin ich zu ihm und seinen drei Brüdern gezogen und ich merkte, dass Andy einer der seltenen Menschen ist, die einfach jeder mag", schrieb der Gitarrist in einem Nachruf auf seinen Kumpel. Johnny Marr verließ 1987 die Band im Streit, die Zurückgebliebenen machten auch nicht mehr lange und The Smiths gab es nicht mehr.

Viele Fans wünschten sich eine Reunion, die es wohl nie mehr geben wird. Sänger Morrissey gefällt sich in provokanten rassistischen und rechtsnationalen Äußerungen, was seine früheren Mitstreiter wenig goutieren. Und nun ist mit Andy Rourke jemand gestorben, der auch zum Smiths-Gefühl dazugehörte und viele werden heute nicht nur um ihn, sondern auch um ihre Jugend trauern.

