Andrej Mangold und Jennifer Lange: Haben sie wirklich Werbeverträge verloren?

DE German Stars - Nach dem Auftritt von Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27) im Reality-Hit 'Sommerhaus der Stars' schlugen die Wellen hoch. So sollte sich das Paar nach Mobbing-Vorwürfen alle Sympathien mit dem Publikum verspielt haben.

Die Gerüchteküche kochte

Es war gar von Werbeverträgen die Rede, die aufgrund des umrühmlichen Auszugs der beiden angeblich zurückgezogen wurden. Auch wird gemunkelt, dass Andrej und Jennifer nur noch ein Paar sind, wenn Kameras auf sie gerichtet werden, ansonsten aber beide getrennte Wege gehen. Doch was stimmt davon wirklich? Beim näheren Hinschauen sind manche der Gerüchte in der Tat haltlos. So hat 'Bild' beispielsweise bei Porsche nachgefragt, ob man dort Andrej Mangold die Zusammenarbeit aufgekündigt habe.

Jennifer Lange war unterwegs zum Dreh

Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen gecancelten Event eines einzelnen Autohauses handelte. Laut 'Bild' soll einer der Organisatoren Ex-Bachelor Christian Tews sein. Auch dass Jennifer angeblich mit gepackten Koffern die gemeinsame Wohnung verließ, hatte nichts mit einer Trennung zu tun, wie das Management der beiden versicherte. Vielmehr sei sie unterwegs zu einem Dreh gewesen.

Und im TV ist das Paar auch noch lange nicht untendurch. Im Gegenteil, die durch Wendlergate entstandene Lücke eines polarisierenden Paares könnte durchaus mit Andrej Mangold und Jennifer Lange gefüllt werden — es geht also weiter.