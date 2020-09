Allgemein | STAR NEWS

Andrej Mangold: Spuckattacke im ‘Sommerhaus’

DE German Stars - Andrej Mangold (33) und seine Partnerin Jennifer Lange (26) hatten sich lange überlegt, überhaupt am 'Sommerhaus der Stars' auf RTL teilzunehmen. Doch als in diesem Jahr das Angebot kam, konnten der ehemaliger 'Bachelor' und die YouTuberin nicht widerstehen.

Ausspannen im 'Sommerhaus'

"Bedingt durch die Corona-Situation dachten wir uns: Vier Wochen mal das Handy weglegen und einfach nur arbeiten, das macht Sinn", begründete Andrej seinen Entschluss gegenüber 'Bild'. "Wenn wir da vernünftig rüberkommen, passt das und kann uns auch neue Türen öffnen." Doch dann kam es zu einem Zwischenfall im Haus, den der Basketballspieler so schnell nicht vergessen wird: Kubilay Özdemir, der Freund von Reality-Star Georgina Fleur (30), spuckte ihn während der Dreharbeiten aus nächster Nähe an, nachdem ein Streit eskalierte. Andrej ist geschockt: "Ich habe da nichts kommen sehen, das war für mich völlig überraschend. Ich habe deutlich und klar mit ihm gesprochen und auch nicht unvernünftig. Dann ist alles hochgekocht. Dass er mich dann aber anspuckt, war unter aller Sau."

Andrej Mangold sieht keinen Grund zur Klage

Verklagen will er den Haus-Mitbewohner aber dennoch nicht: "Ich werde keine Anzeige erstatten. Ich muss da jetzt kein großes Fass aufmachen. Ich will keine Energie und Zeit darauf verschwenden. Es ist aber schade, dass der sich nicht mal bei mir gemeldet und sich entschuldigt hat. Das wäre das Mindeste gewesen." Schließlich ist der Star noch nie zuvor so behandelt worden: "So etwas hochgradig Asoziales habe ich noch nie erlebt. Mich hat noch nie im Leben jemand angespuckt, und das sollte auch nie wieder passieren. Das ist die unterste Form der Beleidigung."

Bereuen Andrej Mangold und Jennifer Lange ihre Teilnahme am 'Sommerhaus'? Das verneint Andrej: "Aber es war eine krasse Herausforderung, und noch mal würde ich das auch nicht machen. Das ist eine einmalige Erfahrung." Mittlerweile soll Kubilay Özdemir sich übrigens bei Andrej Mangold entschuldigt haben.