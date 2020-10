Allgemein | STAR NEWS

Andrej Mangold: Ist seine Karriere wegen Mobbings am Ende?

DE German Stars - Andrej Mangold (33) und Jenny Lange (26) waren einst beliebt. Die beiden Turteltauben zogen ins diesjährige 'Sommerhaus der Stars', unterhielten dort die Zuschauer und ernteten viel Zuruf. Doch dann zogen die Kollegen Eva Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris (31) ein und die Fetzen begannen zu fliegen.

Kein Verständnis für Andrej Mangold

Die beiden Paare waren sich nicht grün, gerieten immer wieder aneinander. Einige Nutzer beschwerten sich auf Social Media über das, was sie vonseiten Andrejs und Jennys als Mobbing gegenüber Eva und Chris empfanden. Die Abneigung gegenüber Andrej und Jenny schien sich selbst voranzutreiben und zu beschleunigen, ohne das das Paar dafür noch etwas hätte tun müssen. Selbst als Jenny einen Post ihrer Kollegin Jessica Paszka mit einem Herzen kommentierte, echauffierten sich die Instagram-Nutzer, dass Jenny kein Statement über die Mobbing-Vorwürfe abgegeben habe, dafür aber ihre Zeit damit verschwende, anderen Menschen gegenüber höflich zu sein.

Alle sind schockiert

Andrej Mangold hatte sich dann auf Instagram zu Wort gemeldet und erklärt: "Hey Leute, bin wirklich schockiert, was hier auf meinem Profil die letzten Tage abgeht. Ihr seht Ausschnitte, welche von 24 Stunden pro Tag in einer Extremsituation auf ein Minimum zusammengeschnitten wurden. Natürlich wirkt dann alles sehr extrem und polarisierend, sonst wäre so eine erfolgreiche Sendung auch nach einer Folge auserzählt." Die Gemüter konnte das nicht besänftigen. Laut 'Promiflash' bat ein Softdrinkhersteller, der Jenny für eine einmalige Zusammenarbeit engagiert hatte, den bezahlten Post auf Instagram zu löschen. Laut 'Bild' erklärte darüber hinaus ein Autohersteller als Kooperationspartner: "Die getätigten Aussagen der beiden kritisieren wir scharf und distanzieren uns hiervon ganz eindeutig. Für uns sind die Bilder schockierend." Ob sich Andrej und Jenny davon werden erholen können?