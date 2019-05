Allgemein | STAR NEWS

Andreas Elsholz: Ehemaliger ‘GZSZ’-Star bei ‘Netflix’

In den Neunzigern war Andreas Elsholz (47) ein Riesen-Frauenschwarm, der junge Schauspieler war damals maßgeblich daran beteiligt, die erste deutsche Daily Soap 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' zu einem Riesenhit zu machen. Angespornt vom Serienerfolg begab sich der Star daraufhin auch ins Plattenstudio. In den letzten Jahren war es allerdings still um das Multitalent geworden — bis jetzt.

Ermitteln am Deich

Andreas Elsholz hat nämlich eine neue Rolle in einer Serie ergattert, die auf dem Streamingservice 'Netflix' laufen soll. 'Deichbullen' heißt das Projekt, für das neben dem einstigen Soap-Liebling in der Rolle eines Fischers auch Ben Becker (54) vor der Kamera steht. Gedreht wird in Hamburg und Schleswig-Holstein, die neue Serie wird als eine Mischung aus 'Twin Peaks' und 'Großstadtrevier' beschrieben.

Kehrt Andreas Elsholz zur Soap zurück?

Ein großes Budget gebe es nicht, so Andreas Elsholz, aber alle seien mit Leib und Seele dabei, wie er 'BILD' verrät: "Es gibt Leute, die Bock darauf haben und ihre ganze Energie und Kreativität dafür geben. Das ist so gut angekommen, dass es eben auch Netflix gekauft hat, was uns sehr freut. Aus so einem Pflänzchen kann sich etwas Tolles ergeben." Die ersten Folgen sind bereits auf 'Netflix' zu sehen, der 'NDR' habe das Projekt zudem über Weihnachten ausgestrahlt. Hat er also mit Soaps ein für allemal abgeschlossen? "Sag niemals nie. (…) Ich war ein Mann der ersten Stunde, der ersten Soap in Deutschland. Ich denke tatsächlich, dass das für viele Zuschauer spannend wäre, wenn da auf einmal Heiko Richter wieder auftauchen würde", glaubt Andreas Elsholz.

