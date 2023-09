Allgemein | STAR NEWS

Andreas Ellermann: Hilfreiche Ballermann-Tipps von Heino

DE Deutsche Promis - Andreas Ellermann (58) und Heino (84) trafen sich in einem Hamburger Edelrestaurant, um sich wertvolle Ratschläge von dem Volksmusikstar zu holen. Darum bat er ihn zum Treffen im Fischereihafen Restaurant, wie ‘Bild’ berichtete.

Enttäuscht von Naddel

Der Millionär und Entertainer leckt noch seine Wunden, weil seine gute Freundin Nadja Abd El Farrag (58) ihn wieder einmal versetzt hat, nachdem er ihr Ballermann-Comeback auf Mallorca bereits perfekt eingefädelt hatte. Währenddessen gelingt es Heino trotz seines fortgeschrittenen Alters, immer wieder am Zeitgeist abzudocken. Mit seinem aktuellen Album ‘Lieder meiner Heimat’ ist er der Star auf der Baleareninsel, und nicht nur dort – seine Coverversionen von Ballermann-Hits wie ‘Zehn nackte Friseusen’, ‘Finger im Po - Mexiko’ und ‘Layla’ treffen einen Nerv. Heino erklärte: “Das sind unsere neuen Volkslieder, dem darf man sich nicht verschließen. Wenn man heute aktuell sein will, muss man das bringen.“

Andreas Ellermann und Heino im Duett

So wird Heino schon als der neue König von Mallorca gefeiert, und Andreas Ellermann wäre es nur recht, wenn etwas von diesem Ruhm auf ihn abfärben würde: “Heino ist natürlich einer der wichtigsten Gesprächspartner für mich. Seine Musik kommt nicht nur auf Mallorca gut an. Da bin ich für jeden Tipp dankbar. Ich könnte mir vorstellen, auch ein gemeinsames Lied mit ihm aufzunehmen.“ Und Heino zeigt sich für die Idee offen: “Im Herzen bin ich noch jung, ich fühle mich wie 30, nichts ist unmöglich, eine gute Idee.“ Und er erklärte auch: “Ich mag den Andreas, der sagt, was er denkt.“ Doch während Heino musikalisch dem Zeitgeist auf der Spur ist, scheint er von einem anderen gesellschaftlichen Trend, der Gendersprache, weniger begeistert: “Denen haben sie ins Gehirn gesch***en, so wie wir im Rheinland sagen. Ich steh’ da überhaupt gar nicht zu”, wetterte der Star ungefiltert im Sat1-Frühstücksfernsehen. Zum Thema Gendern sollte sich Andreas Ellermann also eventuell nach anderen Experten umsehen, um sich beraten zu lassen.

Bild: picture alliance / BREUEL-BILD | BREUEL-BILD/ABB