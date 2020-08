Allgemein | STAR NEWS

Andrea Jürgens: Ist ihr angeblicher Halbbruder ein Betrüger?

DE German Stars - Andrea Jürgens war 2017 im Alter von nur 50 Jahren an Nierenversagen gestorben. Kurz nach ihrem Tod wurde ihr Haus geplündert. Der Täter war schnell gefunden: Andreas Paschicke gab zu, in das Haus eingedrungen zu sein und unter anderem ein teures Paillettenkleid entwendet zu haben.

Alles nur gelogen?

Doch daran sieht der 59-Jährige gar nichts Verwerfliches, schließlich sei er – so seine Entschuldigung – der Halbbruder der verstorbenen Sängerin und habe somit ein Anrecht auf das Hab und Gut von Andrea Jürgens. Allerdings hatte nicht er, sondern Andreas Neffe Sascha den Erbschein bekommen. Nun wird vor dem Amtsgericht Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen verhandelt, ob Andreas Paschicke tatsächlich der Halbbruder der Musikerin ist oder nur ein Betrüger.

Hatte Andrea Jürgens einen Halbbruder?

Aktuell sieht es nicht gut aus für den Angeklagten. Bereits im Februar wurden sowohl ihm als auch Sascha DNA-Proben abgenommen. Nach knapp einem halben Jahr des Wartens sollte das Ergebnis der Probe nun am Donnerstag (20. August) verkündet werden. Doch es lässt weiter auf sich warten. Der Grund: Andreas Paschicke hatte sich kurzfristig krankgemeldet. Der zuständige Richter drohte daraufhin mit einer Haftstrafe für den Angeklagten, auch wenn dieser ein ärztliches Attest hatte vorlegen können. Gegenüber 'Bild' erklärte Richter Gero Borowiak: "Inzwischen kennen alle Verfahrensbeteiligte das Gutachten. Danach sieht es nicht nach einem rechtmäßigen Erbe aus. Es geht in diesem Verfahren deutlich Richtung Verurteilung." Mit dem Ergebnis konfrontiert, dass Andreas und Sascha zu 99 Prozent nicht verwandt seien und Andreas somit auch nicht der Halbbruder des erstgenannten Mannes sein könne, antwortete dieser: "Andrea ist meine Halbschwester, so hat man es mir gesagt."

