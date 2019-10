Allgemein | STAR NEWS

Amber Rose: Ihr Baby ist ein Rockstar

DE Showbiz - Amber Rose (35) ist als Stripperin und Ex-Freundin von Rapper Wiz Khalifa (32) bekannt geworden. In den vergangenen zwei Jahren ist es – nach der Trennung von Wiz – wieder etwas ruhiger um sie geworden, was allerdings nicht heißt, dass in Ambers Leben nichts passiert ist. Es ist eine ganze Menge passiert.

Alle warteten ungeduldig

Am Donnerstag (10. Oktober) ist Amber Mutter eines kleinen Sohnes geworden. Diese Neuigkeit publizierte sie selber, indem sie gleich mehrere kurze Videos aus dem Entbindungsraum in ihrer Instagram-Story postete. In den Clips ist Ambers Partner, Rapper Alexander 'A.E.' Edwards, zu sehen, wie er Zeit mit Ambers Familie verbringt und darauf wartet, dass seine Liebste entbindet. So vertreibt er sich die Zeit, eine Runde 'Schere, Stein, Papier' mit Ambers und Wiz' Sohn Sebastian zu spielen.

Niemand ist stärker als Amber Rose

A.E. postete dann ein Bild von sich, wie er den kleinen Kopf seines neugeborenen Sohnes küsst. Im selben Atemzug gab der Musiker den Namen des kleinen Prinzen bekannt – und natürlich handelt es sich, wie auch sonst in der Familie, um einen echten Rockstar: "Slash Electric Alexander Edwards … die Welt gehört jetzt dir. Danke dir, @amberrose, dass du mich so sehr liebst, dass du deinen Körper dafür hergegeben hast, meinen Sohn auf diese Welt zu bringen. Ich könnte niemals so stark sein wie du. Slash ist ein Rockstar." Im April hatten Amber und A.E. die Schwangerschaft verkündet. Sie sind seit einem Jahr ein Paar.

