Amber Heard vor Gericht: “Johnny Depp drohte, mich umzubringen”

DE Showbiz - Seit zwei Wochen liefern sich Johnny Depp (57) und Amber Heard (34) einen harten Kampf vor Gericht: Eine Verleumdungsklage des Hollywoodstars gegen die britische 'The Sun' hat sich mittlerweile in eine wahre Scheidungsschlacht verwandelt. Die Boulevard-Zeitung hatte Johnny Depp 2018 als "Frauenschläger" bezeichnet, der Schauspieler streitet die Behauptung, seine Ex-Frau missbraucht zu haben, vehement ab.

Amber Heard hatte Todesangst

Am Montag (20. Juli) hat sich nun auch Amber vor dem Londoner Gericht zu Wort gemeldet und behauptete, dass sie vor ihrem Ex-Mann Todesangst hatte. "Einige Vorfälle waren so schrecklich, dass ich dachte, er würde mich umbringen, entweder absichtlich oder einfach, weil er die Kontrolle verlieren und zu weit gehen könnte. Er hat mir viele Male explizit damit gedroht, mich zu töten, vor allem später in unserer Beziehung", so die Schauspielerin. "Der Tod ist der einzige Weg, der aus dieser Beziehung führt", soll Johnny Depp ihr gegenüber geäußert haben.

Verbale und gewalttätige Attacken

Des Weiteren soll der Schauspieler sie als "Wrack" bezeichnet haben. "Seine verbalen Attacken waren oft sexualisiert, aber es ging auch um mein Aussehen und meine Arbeit. Er sagte Dinge wie 'Keiner wird dich engagieren, wenn deine T***en und dein A**** hängen oder er nannte mich "fetter A****". Er habe Amber außerdem bei einem Streit auf einem Flug von Boston nach Los Angeles in den Rücken getreten und ihr angedroht, nach der Landung ein paar "schwarze Brüder anzurufen, die dich f***en können, wenn du es so dringend brauchst'."

Johnny Depp hingegen streitet jegliches gewalttätiges Verhalten gegenüber Amber Heard ab und behauptet, selbst das Opfer zu sein. So habe sie zum Beispiel im Streit eine Flasche nach ihm geworfen. Es bleibt weiterhin spannend im Rosenkrieg zwischen Johnny Depp und Amber Heard.