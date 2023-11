Allgemein | STAR NEWS

„Am Ende werden eure Kinder darunter leiden“: Nicht alle Follower stehen hinter Oliver Pocher

DE Deutsche Promis - Lange ließ Oliver Pochers (45) neueste Spitze gegen seine Noch-Frau Amira (31) nicht auf sich warten. Noch am gleichen Tag, an dem ihr erster neuer Podcast ohne ihn erschien, legte der Comedian nach. Die von ihm gewählte Art und Weise spaltet allerdings mittlerweile das Netz.

"Interessante Zusatzinformationen"

Denn nach wie vor fährt der Star die "verlassener Ehemann, den man bedauern muss"-Schiene, und geht dabei — durchaus typisch für die Marke Pocher — auch recht gnadenlos vor. Er bemüht sich gar nicht erst, subtil zu sein, und kündigt in seiner nächsten 'Bildschirmkontrolle' "interessante Zusatzinformationen" zu dem Mann an, mit dem Amira eine Beziehung nachgesagt wird (die sie konsequent bestreitet). Unter der Ankündigung steht: "Gefällt Amira Pocher!!", versehen mit mehreren Lach-Emojis. Guter Geschmack sieht in Sachen Humor zwar anders aus, aber da Oliver Pocher auch schon eine neue Tour unter dem Titel 'Liebeskasper' anbietet, macht ein Posting wahrscheinlich auch keinen Unterschied mehr. Gleichzeitig preist der TV-Star sich selbst als "Original aller Glückskeks-Gurus" an und bietet Karten zur Live-Show seines Podcasts 'Die Pochers! - Frisch recycelt' an, die am 24. November in Köln aufgezeichnet wird. Mit dabei: Seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40).

Appell der Fans an Oliver Pocher

Nachdem er sich anfänglich noch allgemeiner Unterstützung und sogar Mitleids erfreute, gibt es mittlerweile auch kritische Stimmen zur ungefilterten Gnadenlosigkeit, mit der Oliver Pocher um sich schlägt. "Am Ende werden irgendwann mal eure Kinder darunter leiden, wenn sie erwachsen sind und wissen, dass die gesamte Welt live mitbekommen hat, wie die Scheidung der Eltern ablief und was für böse und gemeine Worte da gefallen sind", hieß es unter einem Posting vom Dienstag, mit dem Olli offenbar Amiras angeblichen Lover auf die Schippe nehmen will. "Gott, ist das mittlerweile peinlich", schrieb jemand anderer, während er den Tipp bekommt: "Werd erwachsen und kläre das mit ihr."

Ein Follower erinnerte sich, dass Olli seiner Frau vorgeworfen hatte, keine emotionale Reife zu besitzen und gibt zu bedenken: "Nun frage ich mich, wer emotional unreif ist … Sei vernünftig! Du schadest nicht nur deinem Image, sondern auch deinem Ego, deiner Psyche und vor allem deinen Kindern, die später mal lesen werden, wie unreif ein Elternteil ist." Amira bestreitet übrigens nach wie vor, dass sie bereits wieder in festen Händen ist. Ungeachtet ihres Beziehungsstatus' gibt Oliver Pocher aber eine zunehmend traurige Figur ab.

Bild: Tobias Hase/picture-alliance/Cover Images