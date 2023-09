Allgemein | STAR NEWS

Am 8. September 2022 Jahr hielt die Welt inne: Vor einem Jahr starb Königin Elizabeth II.

DE Showbiz - Die Gegenwart scheint zurzeit voller Momente, die man schon als "historisch" empfindet, während man sie selbst erlebt. Zu diesen Ereignissen gehörte auch der Tod der Queen am 8. September 2022. Nicht einmal anderthalb Jahre, nachdem ihr Mann Prinz Philip im Alter von 99 Jahren gestorben war, folgte ihm die Monarchin.

Mit Königin Elizabeth II. starb eine Ära

Ein Moment der Zeitenwende, nicht nur im Vereinigten Königreich. Als sie mit 96 Jahren starb, ging mit der Königin eine der letzten großen Konstanten weltweit. Egal, wie viel sich in der Welt und im Leben der Menschen änderte, bis zum 8. September 2022 gab es eine Person, die eigentlich immer da war. 70 Jahre auf dem Thron ist ein Rekord für die Geschichtsbücher. Dass ihr Sohn König Charles III. (74) es ihr gleichtun wird, ist ausgeschlossen, und nach einem Jahr sind viele Brit*innen noch immer nicht in der Realität angekommen. Kein Wunder, schließlich haben sie jahrzehntelang "Prinz Charles" gesagt, da kommt einem der neue Titel nicht so leicht über die Lippen.

König Charles dankt dem Volk

Anlässlich des ersten Todestages dankte der König seinen Untertanen jetzt für die Unterstützung, die ihm das Volk im ersten Jahr seiner Herrschaft zuteil kommen ließ und erinnerte an seine Mutter. "Wir erinnern uns voller Liebe an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und an alles, was sie so vielen von uns bedeutet hat. Ich bin voller Dankbarkeit für die Liebe und die Unterstützung, die meiner Frau (Camilla) erfahren haben, während wir alles tun, um Ihnen zu dienen." Am Freitag wird der König seiner Mutter in einer privaten Zeremonie nahe Balmoral gedenken, wo sie gestorben war. Prinz William und Prinzessin Kate werden einen Gottesdienst zu Ehren von Queen Elizabeth II. in der walisischen St. David's Cathedral besuchen.

Bild: World History Archive/Cover Images