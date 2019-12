Allgemein | STAR NEWS

Altrocker Alice Cooper: “Niemand versteht, was für ein guter Gitarrist Johnny Depp ist”

DE Showbiz - Drei Superstars auf einen Schlag: Das ist die Supergroup Hollywood Vampires. Mit Schauspieler Johnny Depp (56, 'Fluch der Karibik'), Sänger Alice Cooper (71, 'School's Out') und dem Aerosmith-Gitarristen Joe Perry (69, 'I Don't Want To Miss A Thing') stehen gleich drei große Namen auf der Bühne. Doch während die letzteren anerkannte Musiker sind, wurden Johnny Depps musikalische Ambitionen bislang oft belächelt.

Leidenschaft pur an der Gitarre

Dabei hat Johnny Depp es drauf, findet sein Bandkollege Alice Cooper.

"Die meisten Leute sind wirklich überrascht, wenn sie ihn spielen hören, denn sie verstehen in der Regel nicht, dass er wirklich ein guter Gitarrist ist", erklärte der Schock-Rocker in einem Interview mit 'Three Sides Of The Coin'.

Dabei scheint die Musik sogar einen größeren Platz in Johnnys Herzen einzunehmen als sein eigentlicher Beruf – obwohl er damit wesentlich weniger Geld verdient. "Ich glaube, er spielt lieber Gitarre, als dass er schauspielert. Ich habe ihm mal gesagt, er soll seinen Job lieber behalten, weil wir es uns nicht leisten könnten, ihm 25 Millionen pro Show zu zahlen. Er liebt es einfach, zu spielen und er liebt es, auf der Bühne zu stehen."

Johnny Depp ist immer als Erster da

Dabei ist Alice Cooper manchmal selbst überrascht, wie sehr die drei Band-Gründer harmonieren. "Da sind also diese drei Alpha-Männchen – und da zähle ich noch nicht mal die anderen Jungs in der Band dazu – und dann merkst du plötzlich, dass es da noch nie Streit gab. Noch nie ist jemand wütend von der Bühne gestürmt."

Das scheint in der Tat bemerkenswert. "Wir haben uns noch nie gezofft. Wir arbeiten alle gut zusammen und damit schaffen wir auch eine Menge. Johnny spielt sich den Ar*** ab. Er ist immer vor mir bei der Probe."

Wer sich jetzt persönlich von Johnny Depps Talent überzeugen möchte, hat im August 2020 die Gelegenheit dazu: Dann kommen die Hollywood Vampires auch nach Deutschland.