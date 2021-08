Allgemein | STAR NEWS

Also doch: Mats und Cathy Hummels sollen sich getrennt haben

DE Deutsche Promis - Überraschen dürften die sich häufenden Meldungen einer Trennung im Hause Hummels vermutlich niemanden. Nach 14 Jahren Ehe soll Schluss sein bei Mats Hummels (32) und seiner Frau Cathy (33), 'Bild' berichtet gar von einer bevorstehenden Scheidung.

War die Fernbeziehung der Killer?

Gemunkelt wurde schon seit längerem, dass der Haussegen beim Glamour-Paar des deutschen Fußballs in Schieflage geraten war. Dabei schien mancher allerdings eine Trennung des Fußballers und der Influencerin auch herbeischreiben zu wollen, denn selbst die kleinsten Anzeichen wurden auseinander genommen, zum Beispiel, dass Cathy eine Weile keine gemeinsamen Bilder auf Instagram teilte. Mats' Wechsel zurück zu Borussia Dortmund war sicher ein entscheidender Moment, sollte sich die Trennung bestätigen. Denn während er künftig im Pott kickte, blieb Cathy zurück in München — eine Fernbeziehung ist auch für Promis nicht einfach.

Mats und Cathy Hummels lassen es ruhig angehen

Was immer als nächstes geschieht, eine Schlammschlacht werden wohl beide Parteien vermeiden, schon allein des gemeinsamen Sohnes Ludwigs wegen. Es würde zudem weder zu Cathys noch zu Mats' Image passen — keiner der beiden neigt zu unüberlegten Ausbrüchen auf Social Media.

'Bild' will gar erfahren haben, dass Mats bereits eine neue Freundin hat, die in Dortmund leben soll. Das habe man aus dem Umfeld des Nationalspielers erfahren. Auch bei Cathy tut sich einiges: So hatte die Moderatorin und Influencerin gerade eine kleine Gastrolle bei 'Unter uns', erfüllte sich damit ihren Lebenstraum. Von Geknicktheit keine Spur. Zeigen uns Mats und Cathy Hummels jetzt, dass auch im Zeitalter von Social Media nicht immer die Fetzen fliegen müssen?

Bild: Stefan Matzke / sampics/picture-alliance/Cover Images

