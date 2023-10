Allgemein | STAR NEWS

„Als ob man zwei Babys hat“: Julia Fox spricht über ihre Zeit als Freundin von Kanye West

DE Showbiz - Julia Fox (33) hat es gewagt: Die Schauspielerin ('Der schwarze Diamant') war eine Zeitlang die Frau an der Seite eines der kontroversesten Stars. Klar, dass ihre Zeit mit Kanye West (46) auch in ihren Memoiren mit dem Titel 'Down The Drain' zur Sprache kommen.

Kanye West brauchte Rundum-Betreuung

In der 'Drew Barrymore Show' sprach sie über das längst abgeschlossene Kapitel in ihrem Leben und traf einen Vergleich, der für den Musiker wenig schmeichelhaft sein dürfte: Mit Kanye zusammen zu sein sei so gewesen, als habe sie zwei Babys. "Ich bekam meinen Sohn Valentino und dann wollte er (Kanye) die ganze Zeit telefonieren, also hab ich ein Paar AirPods gekauft, die ich im Ohr behalten konnte, während ich meinen Mutterpflichten nachkam." Lange hielt sie diese Doppelbelastung nicht aus, vertraute sie ihrer Gastgeberin Drew Barrymore (48) an. Julia konnte ihm einfach nicht die Unterstützung bieten, die er zum dem Zeitpunkt benötigte.

Julia Fox konnte nicht mehr

"Ich konnte es nur eine Zeitlang machen", so Julia Fox weiter. "Letztendlich brauchte er eine Vollzeit-Bezugsperson und ich konnte einfach nicht Vollzeit sein." Sie beschrieb das Miteinander als "untragbar" und "erdrückend". "Ich kann schließlich niemand (anderen) voranstellen. Mein Sohn muss immer an erster Stelle kommen, und es wurde einfach zu viel. Ich war nicht bereit für zwei Babys, ich konnte es einfach nicht. Es fühlte sich wirklich an, als hätte ich zwei Babys." Der Vater von Julia Fox' Sohn ist ihr Ex-Mann Peter Artemiev, von dem sie sich 2020 scheiden ließ.

