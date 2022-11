Allgemein | STAR NEWS

Als Jennifer Lopez und Ben Affleck erstmals dateten: Ralph Fiennes diente als Ablenkungsmanöver

DE Showbiz - Die Gerüchteküche hatte einiges zu tun, als der britische Schauspieler Ralph Fiennes (59) 2002 in New York zusammen mit Jennifer Lopez (53) für die romantische Komödie 'Manhattan Love Story' vor der Kamera stand. JLo war es nur recht, dass man ihr und ihrem Co-Star unterstellte, dass sie sich auch im wahren Leben verliebt hätten – denn sie datete heimlich einen tollen Typen namens Ben Affleck (50).

Ralph Fiennes drehte einen Film mit Jennifer Lopez

Am Dienstag (15. November) war Fiennes bei 'Watch What Happens Live' zu Gast und plauderte mit Gastgeber Andy Cohen, als er von einem Fan gefragt wurde, ob er tatsächlich als Ablenkung herhalten musste, während JLo und Ben Affleck ihre ersten Dates hatten. "Hab ich, hab ich", bestätigte Ralph, worauf Cohen nachhakte: "Wirklich? Weil ihr 'Manhattan Love Story' drehtet, während sie dateten?" Fiennes erwiderte schmunzelnd: "Ja, ja, ich wurde reingelegt." Er erinnerte sich, wie ihn Lopez und ihre Manager "zum Essen einluden" und dass man einen "netten" Abend zusammen in New York City verbracht hatte.

Die Paparazzi lauerten schon

Am Ende des Abend gab der Brite seinem Co-Star einen harmlosen Kuss auf die Wange, der die Paparazzi im Nu auf den Plan rief: "Die Bilder entstanden aus einem Winkel, der es aussehen ließ, als ginge sie weg und ich liefe ihr hinterher. Ich glaube, am nächsten Tag stand auf 'The Post' 'Es ist Ralph!'" amüsierte sich der Star noch 20 Jahre später. Damals hielt die Liebe zwischen Affleck und Lopez nur kurze Zeit, das Paar löste seine Verlobung. Doch 2021 näherten sich die beiden erneut an und heirateten im Juli 2022 in Las Vegas. Andy Cohen wollte wissen, was der Schauspieler über dieses späte Happy End denkt. "Meine Reaktion ist viel Glück für die beiden", erklärte Ralph Fiennes ganz einfach.

Bild: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images