Allgemein | STAR NEWS

‘Alles dichtmachten’: Jan Josef Liefers spricht mit dem Gesundheitsminister

DE Deutsche Promis - Jan Josef Liefers (56) will eine Schicht machen. Vor einer Woche hatte der Schauspieler einen Videoclip zur viel umstrittenen Kampagne 'Alles dichtmachen' beigesteuert, jetzt hat er seine Teilnahme an der Gegenaktion 'Alle mal ne Schicht machen' angekündigt, die dazu auffordert, einmal auf einer Intensivstation zu arbeiten.

Jan Josef Liefers sucht das Gespräch

Wir erinnern uns: 53 Promis, darunter viele Schauspieler, hatten in kurzen Clips sarkastisch die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kritisiert. Der Schuss ging nach hinten los: Querdenker jubelten, die teilnehmenden Stars sehen sich seitdem einem nicht enden wollenden Shitstorm ausgesetzt. Auch viele Stars sparten nicht mit Kollegenschelte. Schon am Morgen nach der Aktion war Jan Josef Liefers einer der ersten, der zurückruderte und eine Klarstellung veröffentlichte. Jetzt sucht der 'Tatort'-Star das Gespräch — mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

"Geschmacklos und häufig zu undifferenziert"

Für 'Die Zeit' setzten sich die beiden zusammen. Dabei erklärte Jan Josef Liefers sofort, dass er die Kampagne nicht großartig verteidigen wolle. Doch die Art, wie die Teilnehmer anschließend abgekanzelt wurden, sei beunruhigend: "Ich bin damit aufgewachsen, dass es Wind von vorne gibt, wenn man sich zu Politik und Gesellschaft äußert. In der DDR wäre ich für so ein Video wahrscheinlich in den Knast gekommen. Aber auch das, was wir hier erleben, ist nicht schön." Der Minister gab ihm recht: "Ich finde die Kritik in den Clips teilweise geschmacklos und häufig zu undifferenziert."

Jan Josef Liefers hatte auch Neuigkeiten für den Minister: Die Medizin-Bloggerin Doc Caro hat die Teilnehmer von 'Alles dichtmachen' aufgefordert, mit eigenen Augen zu sehen, wie es zurzeit an der Gesundheits-Front zugeht und die Aktion 'Alle mal ne Schicht machen' ins Leben gerufen. Jan Josef Liefers ist dabei und versichert: "Ich habe mich schon angemeldet."

Bild: Lino Mirgeler/picture-alliance/Cover Images