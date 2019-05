Allgemein | STAR NEWS

Alles aus: Haben sich Kendall Jenner und Ben Simmons getrennt?

Erst im Februar hatte der Reality-TV-Star Kendall Jenner (23) seine Beziehung mit dem Basketballspieler Ben Simmons (22) offiziell gemacht, knapp ein Jahr waren die beiden zu diesem Zeitpunkt ein Paar. Eigentlich sah alles so aus, als ob Kendall und Ben auf Wolke sieben schweben. Das Model hatte in einem Interview mit der australischen 'Vogue' zu Beginn des Monats sogar erklärt, sich eine Verlobung mit dem Sportler vorstellen zu können.

Trennung auf Zeit oder endgültiges Liebes-Aus?

Jetzt machen jedoch Gerüchte um ein Liebes-Aus die Runde. So berichtet die 'New York Post', dass Kendall und Ben ihre Beziehung bereits "letzte Woche" beendet haben. Ein Insider bestätigte gegenüber der Publikation, dass sich das Paar "getrennt" hat. Allerdings deutete ein anderer Freund an, dass es sich vielleicht nur um eine vorübergehende Trennung handeln könnte. "Sie legen eine Pause ein", so der Insider.

Ben vergnügt sich bereits mit einer anderen

Allerdings wurde Ben bereits mit einer anderen "großen, super-sexy Brünetten" laut 'New York Post' bei einer Geburtstagsparty mit Freunden im Hard Rock Hotel & Casino in Las Vegas gesichtet. Dort machte er ganz den Anschein, Single zu sein. Zudem postete Kendall am gleichen Abend mehrere eindeutige Nachrichten auf Instagram, die auf eine Trennung hindeuten. So teilte sie den Song 'I Don't Love You Anymore' von Tyler, the Creator (28) und etwas später Textzeilen des Rappers aus dem Song 'Puppet', darunter auch den Satz 'I wanna call you and talk.' [zu Deutsch: Ich möchte dich anrufen und mit dir reden.]

Auch wenn bisher nichts offiziell bestätigt wurde, scheint eine Trennung von Kendall Jenner und Ben Simmons naheliegend.

