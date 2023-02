Allgemein | STAR NEWS

Alles aus? Avril Lavigne soll sich von ihrem Verlobten Mod Sun getrennt haben

DE Showbiz - Die Verlobungsfotos sahen so schön aus, doch bis aufs Standesamt haben es Avril Lavigne (38) und Mod Sun (35) nie geschafft. Vor 10 Monaten strahlte die Sängerin mit einem dicken Ring am Finger in die Kamera, neben ihr der Rapper, im Hintergrund der Eiffelturm, um allen zu zeigen: Sie waren in der Stadt der Liebe und wollten jetzt auch heiraten.

Zwei Monate Krise bei Avril Lavigne

Sogar ihre Zweisprachigkeit beweist die Musikerin — die neben der kanadischen auch die französische Staatsbürgerschaft hat — in der Bildunterschrift: "Oui! Je t’aime pour toujours", steht neben dem Foto, "Ja, ich liebe dich für immer." Doch die Ewigkeit hielt gerade einmal zehn Monate, denn jetzt soll Schluss sein. Ein Insider plauderte gegenüber 'People' aus, dass die Beziehung schon seit zwei Monaten wacklig war. Sie seien "mal zusammen gewesen, mal nicht" und hätten sich schließlich entschlossen, ganz Schluss zu machen.

Mod Sun weiß von nichts

Es gibt auch schon Gerüchte, dass Avril Lavigne sich bereits neu orientiert habe, nachdem Fotos aufgetaucht waren, die die Sängerin gemeinsam mit dem Rapper Tyga (33) beim Speisen im Nobelrestaurant Nobu zeigten. Die Umarmungen deuteten auf mehr als nur ein Arbeitsessen hin. Insider dementierten das. "Avril und Tyga sind wirklich nur gute Freunde und nichts mehr. Es gab bei der Trennung wirklich niemand anderen."

Ein Sprecher für Mod Sun erklärte indes: "Sie waren vor drei Tagen noch zusammen und verlobt, dann ist Mod auf Tour gegangen. Sollte sich etwas geändert haben, ist ihm das neu." Es scheint ganz so, als sei im Falle Mod Sun und Avril Lavigne noch nicht das letzte Wort gesprochen.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com

Artikel zum Thema Gar nicht ‚complicated‘: Avril Lavigne ist verlobt