Allergie-Angst: Sohn von Kim Kardashian im Krankenhaus

Viele Kinder, viele Sorgen. Kim Kardashian (37) hat gleich gleich drei davon, die die Unternehmerin allesamt auf Trab halten. Erst vergangene Woche wurde Saint (3), ihr Sohn mit Rapper Kanye West (41), ins Krankenhaus eingeliefert.

Notaufnahme für den kleinen Saint

Während Kim Kardashian selbst nicht weiter darauf eingegangen war, was genau Saint fehlte, plauderte ihre Mutter Kris Jenner (63) im 'Refinery29'-Interview aus, dass Kim und Kanye eine allergische Reaktion auf Gras bei dem Dreijährigen befürchtet hatten. "Wir sind dann in die Notaufnahme gefahren, aber es ist alles okay, wir haben herausgefunden, was ihm fehlte." Ihre Tochter hatte auf Twitter von dem Zwischenfall berichtet und wurde von Followern dafür gepriesen, wie entspannt sie generell immer erscheint. Kim Kardashian sah das pragmatisch.

Panik? Nicht bei Kim Kardashian!

"Es bringt einfach nichts, wenn man nicht ruhig bleibt", weiß der Reality-Star ('Keeping Up With the Kardashians'). "Aber glaubt mir, als Sainty eine allergische Reaktion hatte, bin ich über den Tisch gesprungen wie beim Hürdenlauf. Habe geschrien, während ich den Notruf gewählt habe, meine Schwester Khloé musste mich beruhigen. Ich bin entweder total entspannt oder total dramatisch!" Kris Jenner hat übrigens insgesamt neun Enkel. Bei Familie Kardashian ist also genug los, um die Oma und die Eltern in Atem zu halten.

