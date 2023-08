Allgemein | STAR NEWS

Alleinerziehende Mutter: Paloma Faith bestätigt Trennung

DE Showbiz - Paloma Faith (42) ist wieder Single. Die Sängerin (''Picking Up the Pieces') präsentierte sich auf Instagram in einem Post als "Alleinerziehende Mutter" und bestätigte somit offiziell die Trennung von ihrem Mann Leyman Lahcine (36). Die Gerüchteküche hatte darüber schon seit November gebrodelt.

'Überlebensspanisch'

Die Britin hatte auf Mallorca Urlaub mit ihren beiden Töchtern gemacht und ihre Fans auf Instagram mit Schnappschüssen von der Sonneninsel unterhalten. Nun lobte sie sich selbst, wie sie alles gewuppt hat. "Ich bin gerade aus dem Urlaub auf Mallorca zurückgekommen, wo mir klar geworden ist, dass ich 'Überlebensspanisch' spreche (nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass ich nicht damit aufgewachsen bin, dass mein Vater mit mir auf Spanisch spricht)," freute sich die zweifache Mutter und gab dann auch ehrlich zu, wie anstrengend es sein kann, mit zwei kleinen Kindern unterwegs zu sein.

Paloma Faith möchte an einem warmen Ort leben

Ihre beiden Töchter sind sechs und zwei, und man kann sich vorstellen, dass es nicht ganz einfach war. Paloma Faith war dann auch stolz auf sich, "dass ich einen Flug mit zwei Kindern allein bewältigen kann, dass ich die Gesellschaft meiner Kinder liebe, es aber einfacher ist, wenn andere dabei sind, dass ich auf Millionen Arten gesegnet bin und immer dankbar sein werde, dass alles warten kann (das musste ich lernen), dass nichts so stressig sein muss, wie es oft wird (Stress ist akkumulativ) und dass ich wahrscheinlich an einem Ort mit wärmerem Klima leben sollte."

Nur bei der Wahl ihres Bikinis sollte sie aufpassen. Die Musikerin zeigte ein Fotos von sich mit einem 'Dreifaltigkeit-Bikini'. Auf dem Oberteil stand links und rechts 'Vater' und 'Sohn' und auf dem Höschen 'Heiliger Geist'. Das kam bei einigen nicht gut an. 'Das ist Blasphemie", regte sich ein Follower auf, während ein anderer es einfach nur "geschmacklos" fand, wie Paloma Faith sich präsentierte.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images