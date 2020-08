Allgemein | STAR NEWS

All diese Pickel: Drew Barrymore leidet unter Maskne

DE Showbiz - Drew Barrymore (45) kennt das neue Phänomen Maskne jetzt aus eigener Erfahrung: Wenn man für lange Zeit einen Gesichtsschutz wie eine Maske trägt, entstehen durch die Schweißbildung schnell Pickel. Das ist natürlich kein Grund, keine Maske zu tragen. Es gibt Wege, dem Problem beizukommen.

Nicht nur für Diabetiker

Drew hat auf Instagram nun mehrere Videos veröffentlicht, in denen sie sich dem Phänomen Maskne annimmt und ihren über 13 Millionen Fans Tipps gibt, was man gegen Mitesser und Pickel tun kann, ohne die Haut zu verletzen oder Entzündungen zu verursachen. Drew kündigte ihr Tutorial vielversprechend an: "Maskne ist Realität! Und hier ist ein Tipp. 12 Stunden habe ich es versucht! Einfach nur, um Frieden mit meiner Haut zu schließen." Großzügig hielt sie ihre Pickel in die Kamera, erklärte: "Könnt ihr das sehen? Diese Dinger habe ich alle bekommen. Der eine geht auch ziemlich tief. Verdammt, Maskne! Einer meiner Tipps ist dieser: Wenn ihr einen dieser Biester ausdrücken müsst, benutzt eine Lanzette. Es gibt sie in verschiedenen Farben, und damit macht das Ausdrücken wirklich Spaß." Lanzetten werden üblicherweise von Diabetikern benutzt.

Drew Barrymore spricht eine Warnung aus

Die scharfe Spitze solle man dabei direkt auf den Pickel setzen. Und danach? Auch für die Pflege des gerade ausgedrückten Pickel hat Drew einen Tipp: "Nach dem Ausdrücken legt man am besten Eis drauf. Okay, am nächsten Morgen wacht man auf, und sieht, dass sehr wenig Schaden entstanden ist. Das ist deshalb, weil ich nicht zu tief vorgedrungen bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber lasst mich euch sagen: Wenn ich dieses kleine bisschen Weiß am Pickel seht, kann es Haut sein, Eiter, oder eine Infektion. Wenn ihr dann sagt: Ich drück das aus, kann das so viel Schaden anrichten, dass ihr zwei oder drei Tage länger etwas davon habt." Guter Rat ist eben doch nicht immer teuer.