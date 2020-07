Allgemein | STAR NEWS

Alfred Biolek: “Na, dann bin ich halt weg”

DE German Stars - Herzlichen Glückwunsch, Alfred Biolek! Am Freitag (10. Juli) wird die TV-Legende ('Boulevard Bio') 86 Jahre alt. Schon in den Siebzigern unterhielt der Talkmaster, Produzent und TV-Koch das deutsche Fernsehpublikum. Angst macht ihm sein Alter nicht.

Im Alter macht es keinen Unterschied mehr

"Was soll mir noch passieren! Ich habe bislang alles gut durchgestanden", gibt sich das Geburtstagskind entspannt im Gespräch mit 'Bild'. Obwohl er zur Risikogruppe gehört, ist Corona für ihn kein Thema: "Wenn mir etwas zustößt und ich dann plötzlich weg bin – na, dann bin ich halt weg. Was nach meinem Tod passiert, weiß ich nicht. Das wissen wir alle nicht … Wenn ich morgen etwas bekomme, das mich umbringt, dann ist das für mein Alter eigentlich nicht ungewöhnlich." Eine große Leistung sieht er nicht im Älterwerden: "In meinem Alter ist es nicht mehr ein großer Unterschied, ob man 85, 86 oder demnächst vielleicht 90 wird. Das Alter passiert einem eben."

Keiner ist in Aflred Bioleks Fußstapfen getreten

Rückblickend ist Bio übrigens äußerst zufrieden mit dem, was er im TV geleistet hat: "Ich finde meine Sendungen okay. Auch im Nachhinein noch. Es ist ja auch niemand so richtig in meine Fußstapfen getreten." Seine Wünsche für die Zukunft sind indes nicht materieller Natur: Er würde gern noch etwas weiterleben, so der Star. "Und ansonsten wünsche ich mir, dass in meinem Leben nicht noch mal etwas passiert, das mich traurig macht." Das wünschen sich Alfred Bioleks Fans mit Sicherheit auch!

