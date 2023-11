Allgemein | STAR NEWS

Alexander Zverev: Was passierte bloß mit seinen Haaren?

DE Deutsche Promis - Alexander Zverev (26) hat mittlerweile richtig lange Haare. Die trägt der Tennisstar nicht ganz freiwillig, denn er hatte im vergangenen Jahr eine Wette mit seiner Freundin Sophia Thomalla (34) verloren und der Einsatz war ein Jahr ohne Haarschnitt.

"Das entscheide ich allein"

Langsam neigt sich dieses haarige Jahr nun dem Ende, und der Sportler glaubt, dass er dann machen kann, was er will. "Ich muss ja niemanden fragen, wie weit ich sie abschneiden lasse. Das entscheide ich allein", betonte er vollmundig im Interview mit 'Bild am Sonntag'. Aber die meisten, die in einer Beziehung stecken, wissen, dass der oder die Liebste dann doch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und da macht auch das Promipaar keine Ausnahme. Die Moderatorin spottete auf Instagram, dass ihr Freund sich da gedanklich wohl in "Wunschhausen" wähnt.

Alexander Zverev soll wie ein Volltrottel aussehen

Alexander Zverev hat auch eine Theorie, warum Sophia es so gern hat, dass seine Haare wallen. "Damit ich ausschaue wie ein Volltrottel, dass mich keine andere Frau mehr anschaut, nur noch sie." Aber zumindest schaut er auf dem Tennisplatz nicht aus wie ein Volltrottel, denn der Hamburger konnte beim Auftaktspiel der ATP Finals in Turin den Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz besiegen. "Es ist immer nett, gegen die Besten der Welt zu gewinnen und er gehört definitiv zu ihnen. Und es ist schon etwas Besonderes, wieder auf diesem Platz zu gewinnen", erklärte der Tennisstar nach dem Spiel. Alexander Zverev tankt also Selbstbewusstsein. Mal sehen, ob er sich damit in Sachen Frisur gegen Sophia Thomalla durchsetzen kann.

Bild: Robert Bell/INSTARimages