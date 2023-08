Allgemein | STAR NEWS

Alena Gerber: So organisiert das Model seine Familie

DE Deutsche Promis - Alena Gerber (34) arbeitet als Model, Moderatorin und Schauspielerin, doch dann wartet dann noch die Arbeit zuhause. Der Star, der mit dem ehemaligen Fußballprofi Clemens Fritz (42) verheiratet ist und mit ihm gemeinsam eine sechsjährige Tochter erzieht, hat sich für ein eher konventionelles Eheleben entschieden.

"Sie kümmert sich um alles!

Bei ihrer Geburtstagsparty in Hamburg gab ihr Gatte nämlich Auskunft, wie es daheim so läuft. "Alena macht das komplette Familienmanagement, sie kümmert sich um alles, muss ich sagen", plauderte der Ex-Kicker gegenüber RTL aus. "Da bin ich sehr stolz drauf, dass sie mir so den Rücken freihält. Ich bin beruflich sehr eingespannt. Ich mach die Sachen drumherum." Seine Gattin nickte und scheint damit auch keine Probleme zu haben. Beide haben auch eine Regel, damit sie besser miteinander kommunizieren. Abends, wenn sie zusammensitzen, gibt es kein Handy mehr. Da soll alles besprochen werden, aber manchmal ist das der Berufsschönheit zu viel. "Manchmal will ich dann gar nicht mehr reden. Du willst das dann immer klären, was ja auch gut ist, wenn etwas aus der Welt geschafft ist. Aber ich brauche dann manchmal einfach nur seine Umarmung und sein Kuscheln, wenn mir alles zu viel ist."

Alena Gerber feierte ganz groß ihren Geburtstag

Am Samstag (19. August) wurde Alena Gerber jedenfalls nichts zu viel und sie konnte ihr Organisationstalent unter Beweis stellen. Da feierte sie in Hamburg groß ihren Geburtstag und lud auch die Presse ein. Die konnte dann berichten, dass Sabia Boulahrouz, die ehemalige Freundin von Rafael van der Vaart, wieder aus der Versenkung aufgetaucht ist und unter den Gästen weilte. Das Geburtstagskind hatte sich in ein enges Goldkleid gehüllt und war begeistert, wie ihr Ehrentag ablief. "Ich bin so glückselig und dankbar, dieser Geburtstag ist einer meiner allerschönsten jemals, und das verdanke ich euch! Ihr seid die wunderbarsten Freunde, die man sich nur wünschen kann! Danke, dass ihr es dermaßen habt krachen lassen und mir den schönsten Slide ins neue Lebensjahr beschert habt!", schrieb sie auf Instagram. "Absolut alles war perfekt, von der Location, über die Gesangseinlagen und den Kuchen bis hin zur Karaoke im letzten Minicircle auf’m Kiez", freute sich Alena Gerber.

Bild: picture alliance/dpa | Horst Galuschka

