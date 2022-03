Allgemein | STAR NEWS

Alec und Hilaria Baldwin: Siebtes Kind ist unterwegs

DE Showbiz - Es soll so viele "Baldwinitos" wie möglich geben - so sehen es jedenfalls Alec (63) und Hilaria Baldwin (38), die der Welt verkünden, dass sie wieder ein Kind erwarten.

"Ein gutes Team"

Der Schauspieler ('30 Rock') teilte gegenüber 'People' in einem Statement mit, dass Hilaria wieder schwanger sei. "In unseren Eheringen ist auf spanisch 'Wir sind ein gutes Team' eingraviert", hieß es in der Mitteilung. "Wir sagen uns das immer wieder - dass wir ein gutes Team sind. Das Schönste, dass unsere Kinder in unserer großen Familie erleben, ist, dass sich bei jedem neuen Geschwisterchen das Herz erweitern kann. Unsere Kapazität der Liebe kann sich immer noch vergrößern und wir können es kaum erwarten, das Kleine im Herbst in unsere Arme zu schließen." Das Paar erzieht bereits Carmen (8), Rafael (6), Leonardo (5), Romeo (3), den 18 Monate alten Eduardo und die 13 Monate alte Lucia, die per Leihmutter ausgetragen wurde. Zudem stammt noch Ireland Baldwin (26) aus der Ehe mit Kim Basinger.

Alec und Hilaria Baldwin freuen sich

Ein weiteres Kind ist endlich mal eine gute Nachricht, seit Alec Baldwin vor fast sechs Monaten bei den Dreharbeiten des Western 'Rust' die Kamerafrau Halyna Hutchins bei einem Unfall tötete. Aus unerklärten Gründen hielt der Star eine Waffe mit richtiger Munition in den Händen, als er bei der Probe in Richtung Kamera schoss. Der bald achtfache Vater beteuerte seine Unschuld und ist sich sicher, dass er vor Gericht nicht belangt werden wird. Jetzt kann er sich auf etwas anderes konzentrieren - wie er mit einer siebenköpfigen Kinderschar unter acht Jahren fertig werden möchte. Seine Gattin Hilaria, die ein Video auf Instagram zeigte, wie sie den Kindern vom kommenden Nachwuchs erzählten, ist jedenfalls guter Dinge, wie sie zum Clip schrieb: "Unser neues Baby ist ein helles Licht in unserem Leben. Ein Segen und ein Geschenk in diesen unsicheren Zeiten." Da kann man Alex und Hilaria Baldwin nur viel Glück und ein gesundes Baby wünschen.

Bild: Adam Nemser/startraksphoto.com