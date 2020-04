Allgemein | STAR NEWS

Alec Baldwins Frau Hilaria: Fünf Monate nach Fehlgeburt wieder schwanger

DE Showbiz - Alec Baldwin (62) hat bereits fünf Kinder, vier davon mit seiner jetzigen Ehefrau, Model und Yoga-Lehrerin Hilaria Baldwin (36). Die erlitt vor fünf Monaten eine Fehlgeburt, als sie ein Baby im vierten Monat verlor. Es wäre ein Mädchen geworden. Jetzt haben Hilaria und Alec eine freudige Botschaft verkündet.

Hilaria Baldwin fehlen die Worte

Denn nach der traumatischen Erfahrung vor knapp einem halben Jahr gibt es jetzt wieder einen Grund zur Hoffnung: Hilaria ist erneut schwanger. Das gab sie selbst auf Instagram bekannt, indem sie ein Video von sich veröffentlichte, in dem sie ihren runden Bauch stolz in die Kamera hält und mit einem Stab den Herzschlag ihres Babys abhorcht: "Zugehört … ich lasse das Baby jetzt sprechen, weil mir die Worte fehlen um auszudrücken, wie dieser Klang mich fühlen lässt. Habe gerade die tolle Neuigkeit erhalten, dass alles in Ordnung und der kleine Schatz gesund ist. Ich wollte das mit euch teilen. Jetzt geht es wieder los."

Therapie war notwendig

Im vergangenen Jahr hatte Hilaria gleich zwei Fehlgeburten erlitten. Nach diesen traumatischen Erfahrungen hatte sie sich an einen Therapeuten gewandt, wie sie offen im November erklärte: "Ich habe versucht, mich da draußen an Menschen zu wenden, die mich unterstützen können. Ich habe meine Geschichte geteilt, geredet, geweint … meinen Körper bewegt, Akupunktur vornehmen lassen. Heute habe ich einen Therapeuten besucht." Zunächst sei die brünette Schönheit sehr nervös gewesen, an die Tür eines Therapeuten zu klopfen, doch dann "hat es sich sehr gut angefühlt, über das sprechen zu können, was passiert ist."

