Alec Baldwin: Vier Kinder sind zu wenig

Schauspieler Alec Baldwin (60) überlegt derzeit, ob er den Wunsch seiner Tochter und seiner Frau unterstützen soll, noch weiteren Nachwuchs in die Welt zu setzen. Er hat bereits vier Sprösslinge.

Wünsch dir was

Alec Baldwin plant schon, zum fünften Mal Vater zu werden. Der Darsteller (‘Blue Jasmine’) hat mittlerweile vier Kinder aus verschiedenen Beziehungen. Die Nachkommen sind zwischen acht Monaten und 23 Jahren alt, und Alec ist schließlich auch kein Jungspund mehr. Davon will er sich aber nicht abhalten lassen. Im Interview mit Ellen DeGeneres (61) in deren Talkshow gesteht er, dass seine Frau und seine jüngste Tochter einen Wunsch haben, den er ihnen unmöglich abschlagen kann. In Bezug auf seine Frau Hilaria erklärt er: "Sie möchte ein Mädchen haben. Sie will, dass Carmen ein kleines Schwesterchen bekommt."

Mädchen sind wichtiger

Seine Frau, die als Moderatorin und Yogalehrerin arbeitet, fügte schmunzelnd hinzu: "Wir müssen es weiterhin versuchen. Als ich Carmen erzählt habe, dass ich mit einem Jungen schwanger bin, hat sie gesagt: ‘Mama, wie wäre es denn, wenn du erst ein Mädchen bekommst und danach wieder einen Jungen?’ Ich habe ihr dann erklärt, dass das so einfach nicht funktioniert. Sie fragt mich die ganze Zeit, wann sie denn eine kleine Schwester bekommt."

Die Frage steht noch immer im Raum, doch wenn man Alec und Hilaria Baldwins Aussagen Glauben schenken kann, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern.

