Alec Baldwin: Her mit der neuen Hüfte!

DE Showbiz - Alec Baldwin (65) hat eine neue Hüfte bekommen, wie seine Ehefrau Hilaria am Dienstag (30. Mai) auf Instagram bekannt gab. Sie teilte ein Foto, das sie im Krankenhaus mit ihrem Mann zeigt, der in einem Krankenhausnachthemd steckend im Bett liegt.

OP war dringend erforderlich

"Alec hat heute eine neue Hüfte bekommen… es wurde wirklich Zeit", schrieb Hilaria zu dem Schnappschuss. "Wir haben zusammen so viel durchgestanden… als deine Partnerin wünsche ich dir während deiner Genesung so sehr, dass dieses Kapitel voller intensiver Schmerzen jetzt beendet ist und sich deine Lebensqualität verbessert.“ Aber nicht nur die chronischen Schmerzen machten dem Hollywoodstar das Leben in den letzten 19 Monaten zur Hölle.

Alec Baldwin vor Gericht

Im Oktober 2021 starb Kamerafrau Halyna Hutchins am Set des Western ‘Rust’, als Alec Baldwins Filmrevolver während einer Probe losging – in der Waffe hatten echte Kugeln gesteckt. Der Star landete mit einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung im Januar vor Gericht, wurde im April jedoch freigesprochen. Danach konnte er sich endlich um seine schmerzende Hüfte kümmern. In ihrem Posting dankte Hilaria seinen Ärzten und den “anderen wunderbaren Menschen, die ihn sicher da durchgebracht haben.“ Ihr Ehemann schrieb sein “Und dir. Danke an dich” in die Kommentare. Seinen Film Rust vollendete er Anfang Mai, doch ganz abschließen kann er mit dem Thema noch nicht, denn obwohl die Klage wegen fahrlässiger Tötung vom Tisch ist, erwarten Alec Baldwin nun noch mehrere Zivilklagen.

