After-Baby-Body: Kate Upton kritisiert Erwartungen an Mütter

DE Showbiz - Im November 2018 sind Kate Upton (27) und ihr Ehemann Justin Verlander Eltern einen Tochter geworden. In einem Interview mit 'Editorialist' sprach das Model nun über die Erwartungen, die oftmals in den sozialen Medien an frisch gebackene Mütter gestellt werden. Dabei kritisierte sie die Schönheitsideale und den Druck, der auf den Müttern nur kurze Zeit nach der Geburt laste.

Kate Upton stand unter Druck

Auf Instagram postete sie nun am Mittwoch (22. Januar) ein Foto, das sie beim Stillen ihres Babys zeigt, und nahm erneut Bezug auf das Thema im Kommentar. "In Bezug auf die Frage, wie man nach einer Schwangerschaft wieder in Form kommt, sprach ich über den starken Druck, unter dem die Frauen da draußen stehen, sofort wieder fit zu werden, direkt nach der Geburt. Jede Frau erlebt das aufgrund von unnötigen und unrealistischen Erwartungen, die in fast jedem Haushalt größtenteils aufgrund der sozialen Medien kursieren. Ich habe diesen Druck auf jeden Fall gespürt, so wie die meisten Frauen", schreibt sie.

Kate habe versucht, sich zu zwingen, schnellst möglich wieder ins Fitnessstudio zu gehen und gesund zu essen, um ihren alten Körper zurückzugewinnen. "Aber nachdem ich erkannt habe, wie lächerlich diese Erwartungen an Mütter sind, habe ich mir eine Pause gegönnt und den Augenblick als frisch gebackene Mama gelebt. Jede Frau sollte ihrem Körper Zeit geben zu heilen und einfach diesen Moment genießen."

Folgt eurem eigenen Rhythmus

Während sie die Probleme frisch gebackener Eltern zu bewältigen versuchte und unter Schlafmangel und Hormonumstellungen litt, habe sie schnell realisiert, wie unwichtig dieser "extrem unnötige" Druck sei, schnellst möglich abzunehmen. Für die Zukunft würde der Star anderen Müttern raten, sich nicht von den Ansichten anderer beeinflussen zu lassen. "Jede Mutter und jedes Baby sind anders. Ich habe gelernt, dass das eine extrem persönliche Reise ist und keine der anderen gleicht. Meine Energie war auf einem Tiefstand, aber mein Herz war voll, und ich habe beschlossen, die Meinungen und Erwartungen anderer nicht meinen persönlichen Zeitplan beeinflussen zu lassen. Ich finde, man sollte die Momente mit dem neuen Baby und der wachsenden Familie genießen, seinem Körper die Zeit geben zu heilen und sicherstellen, dass man sein eignes Tempo geht", rät Kate Upton.