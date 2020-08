Allgemein | STAR NEWS

Adel Tawil: Ist seine Ehe am Ende?

DE German Stars - Adel Tawil (42) soll wieder Single sein. Der Sänger hatte vor fünf Monaten seiner langjährigen Freundin Lena (29) das Ja-Wort gegeben. Vor zwei Jahren war bereits das gemeinsame Kind auf die Welt gekommen.

Privat bleibt privat

Dass das junge Eheglück jetzt schon wieder ein Ende gefunden haben soll, schreibt die 'Bild'-Zeitung. Ein Grund für das Aus ist aber noch nicht öffentlich bekannt gegeben worden. Ob das noch folgt, darf bezweifelt werden, denn der Musiker hält sein Privatleben bedeckt, äußert sich grundsätzlich nicht zu den Dingen, die in seinen eigenen vier Wänden stattfinden. Eine Ausnahme hatte er nur gemacht, als sein Sohn geboren worden war – und dann auch erst verspätet, nachdem die Gerüchteküche bereits wochenlang gebrodelt hatte: "Bevor es morgen überall zu hören und zu lesen ist, möchte ich es euch doch lieber persönlich mitteilen: Es gibt ein neues Ich", hatte Adel damals auf Instagram geschrieben.

Adel Tawil hat kein Glück

Mit der Trennung von seiner Lena geht damit seine zweite Ehe in die Brüche. Von 2011 bis 2014 war er mit Jasmin Tawil verheiratet. Nach der Trennung von Adel zog sie nach Hawaii, lebte dort von Ersparnissen, bis sie obdachlos wurde. Mittlerweile hat sie sich wieder gefangen, lebt mit Freunden in einem Haus am Strand und ist im vergangenen Jahr Mutter eines gesunden Sohnes namens Ocean geworden. Ihr steiniges Comeback hatte sie Ende 2019 auf Instagram geschildert: "Heute bin ich nicht mehr die erfolgreiche Schauspielerin aus Berlin. Nicht mehr die Frau vom Popsänger. Nicht mehr der Soapstar! Heute bin ich so viel mehr, wenn auch in Amerika gestrandet, auf den Straßen Hawaiis. Heute bin ich arm und doch so viel reicher. Ich habe alles verloren und doch habe ich alles gewonnen. Und das ist erst der Anfang meiner Freiheit."