Adam Levine und Behati Prinsloo: Baby Nr. 3 ist da

DE Showbiz - Ab sofort halten drei Kinder Adam Levine (43) und seine Frau Behati Prinsloo (34) auf Trab. Der Sänger der Band Maroon 5 ('Moves Like Jagger') und das Victoria's-Secret-Model ließen am Montag verkünden, dass sie erneut Eltern geworden sind.

Behati Prinsloo hatte alle Hände voll zu tun

Das Paar, welches seit 2014 verheiratet ist, hat bereits zwei Töchter, die sechsjährige Dusty und die vierjährige Gio. Die frohe Botschaft wurde exklusiv vom Magazin 'People' vermeldet. Weitere Details wie den eigentlich Geburtstag des kleinen Neuankömmlings, einen Namen oder gar das Babygeschlecht gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Im September hatte das Paar bekannt gegeben, dass Behati wieder schwanger sei. Wenige Wochen später verriet das Model, wie es zur Entscheidung gekommen war, die Familie noch einmal zu vergrößern: "Es war immer klar, dass wir ein zweites (Baby) wollten. In den zwei Jahren, in denen ich also zwei Babys unter zwei Jahren zu versorgen hatte, dachte ich immer: 'Denk nicht mal dran!'"

Adam Levine auf Abwegen

Doch ihre beiden Töchter wurden größer und offenbar fühlten sich Behati Prinsloo und Adam Levine einer neuen Herausforderung gewachsen. "Schließlich möchte ich auch irgendwie fünf Kinder, aber ich denke auch nicht viel daran", so das Model weiter. Dabei haben sie und ihr Mann eine schwierige Zeit hinter sich, was ihre Beziehung angeht. Im September wurde Adam von einer Influencerin beschuldigt, er habe seine Frau mit ihr betrogen. Sie hatte auch Privatnachrichten, die das belegten. Der Musiker behauptete allerdings stets, es sei über die Nachrichten nicht hinausgegangen. Er habe "eine Grenze überschritten" und übernehme die "volle Verantwortung", so Adam Levine nach den Enthüllungen.

