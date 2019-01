Allgemein | STAR NEWS

Adam Levine hat ein neues Zuhause gefunden

Adam Levine (39) zieht in Jennifer Garners (46) und Ben Afflecks (46) ehemaliges Haus ein.

Der Musiker (‘Girls Like You’) hat nach einem neuen Anwesen für sich und seine Frau Behati Prinsloo (30) gesucht – und er hat eins gefunden: 2015 trennten sich Ben Affleck und Jennifer Garner. Der Schauspieler lebte fortan noch für einige Zeit in einem Gästehaus auf dem gemeinsamen Gelände, bis sich beide entschlossen, das Anwesen zu verkaufen. Auf dem Markt war es offiziell jedoch nie – stattdessen lief alles über private Vermittler, wie ‘TMZ’ berichtet. Ende des vergangenen Jahres hat nun Adam Levine zugeschlagen. Sein Makler Kurt Rappaport einigte sich mit Bens und Jennifers Makler David Offer auf einen akzeptablen Kaufpreis – und der liegt bei umgerechnet knapp 35 Millionen Euro. Dafür bekommt Adam Levine allerdings auch etwas: 1,4 Quadratkilometer ist das Anwesen groß, das über insgesamt drei miteinander verbundene Häuser verfügt, einen Pool, ein Basketball-Feld, ein Fitnessstudio, ein Kino und ein Künstleratelier. Das Anwesen liegt in den Pacific Palisades in Kalifornien; über Sonne können sich Adam und Behati also auch freuen.

Damit dürften sie Jennifer und Ben eine große Last von den Schultern genommen haben, schließlich bereitete ihnen der Verkauf des gemeinsamen Besitzes bislang einiges an Kopfzerbrechen. Lange Zeit war es ihnen nicht möglich, die Häuser zu verkaufen. Im November hatten sie sich nach drei Jahren der Trennung schließlich scheiden lassen.

