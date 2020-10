Allgemein | STAR NEWS

Achtung, Sammler: Elton John dient als Inspiration für exklusive Barbie

DE Showbiz - Mit dieser Kooperation überrascht Elton John (73) sicher so manchen Fan: Der Superstar tat sich mit dem Spielzeughersteller Mattel zusammen, um eine Elton-Barbie zu kreieren, die in limitierter Auflage auf den Markt kommt.

Stilikone Elton John als Vorbild

Barbie ist Kult, und darum ist es für Stars durchaus eine Ehre, mit dem Püppchen mit der Wespentaille in Verbindung gebracht zu werden. Diese Barbie sieht natürlich nicht aus wie der in die Jahre gekommene Popstar, sondern erscheint mit verrückter Sonnenbrille, knackigen Jeans mit Schlag und der Jacke der Baseball-Mannschaft Dodgers als das perfekte Elton-Fangirl aus den Siebziger Jahren. Und anders als Elton beeindruckt Barbie mit üppig gelocktem Blondhaar, das von einem türkisfarbenen Hut ansatzweise gebändigt wird.

Kultkonzert 1975 in Los Angeles

Tatäschlich soll dieses Modell aus Mattels 'Gold Label of Barbies'-Kollektion an ein ganz bestimmtes Event erinnern: 1975 trat Elton John im Dodgers Stadium, Heimat der kalifornischen Baseballmannschaft, auf. 45 Jahre liegen die unvergessenen zwei Konzerte, die er dort gab, zurück – Grund genug, einen unsterblichen Fan in Form einer Seventies-Barbie zu schaffen. Bilder von dem Event zieren auch die Verpackung der Puppe.

"Barbie ist selbst eine Ikone, und dass sie meine Arbeit und meinen persönlichen Stil ehrt, ist eine echte Auszeichnung", sagte Elton John in einer offiziellen Mattel-Erklärung. "Ich hoffe, sie inspiriert Fans in aller Welt dazu, furchtlos ihre Träumen und ihr grenzenloses Potential zu leben."

Diesen weisen Worten hatte Barbie selbst nichts weiter hinzuzufügen!