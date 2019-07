Allgemein | STAR NEWS

Abwechslung von ‘GZSZ’: Eva Mona Rodekirchen hofft auf eine böse Rolle

Eva Mona Rodekirchen begleitet uns schon seit neun Jahren als Maren Seefeld in der RTL-Serie 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten'. Ihr Mutter hatte ihr damals die Annonce gegeben, in der Hoffnung, dass Eva schon nach wenigen Monaten genug von der Schauspielerei hätte und sich doch lieber für ein Medizinstudium entscheidet. "Guck mal hier, die suchen eine Sängerin und Schauspielerin, bewirb dich doch mal! Das machst du vielleicht ein halbes Jahr und wirst dann merken, dass es nichts für dich ist", erinnert sich Eva im Interview mit dem Promiportal 'BOULEWAHR'. Dass daraus nicht geworden ist, beweist Evas langjährige Karriere bei der TV-Show. Und noch immer ist sie mit viel Spaß dabei!

Eva Mona Rodekirchen strebt nach Veränderung

Dennoch würde sich die Darstellerin gern schauspielerisch weiterentwickeln und auch mal eine andere Rolle übernehmen. Am liebsten wäre ihr ein böser Charakter. "Die Anführerin eines Callgirl-Rings oder so etwas. Für Maren versuche ich das schon länger durchzusetzen, aber das wird glaube ich nie passieren", erzählt sie lachend.

Karriere als Sängerin?

Neben der Schauspielerei hat Eva aber noch eine andere große Leidenschaft: das Singen. Vor ihrem Schauspielstudium hat sie sogar 4 Jahre als Country-Sängerin gearbeitet, in letzter Zeit hat sie den Gesang dem Schauspiel aber zuliebe auf Eis gelegt. "Singen macht einen wirklich glücklich und so langsam fehlt mir das auch ein bisschen", so Eva. Und deshalb hat sie sich jetzt auch eine Gesangslehrerin gesucht, um wieder damit anzufangen.

Wer weiß, vielleicht können wir Eva Mona Rodekirchen in Zukunft ja nicht nur bei 'GZSZ', sondern auch auf der Bühne sehen.

