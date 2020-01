Allgemein | STAR NEWS

Abschied von Terry Jones: Monty-Python-Kollegen trauern

DE Showbiz - Großbritannien und die Welt trauen um einen großen Komiker: Am Dienstag (21. Januar) starb Terry Jones im Alter von 77 Jahren. Er wurde vor allem als Gründungsmitglied der legendären Comedy-Truppe Monty Python bekannt, deren Sketche und Filme wie 'Das Leben des Brian' noch heute zu Klassikern zählen.

"So viel mehr als ein Komiker"

Jetzt haben seine ehemaligen Kollegen dem Star, der nach einem langen Kampf gegen Demenz verstorben war, Tribut gezollt. Michael Palin (76), der seinen Freund bis zuletzt regelmäßig besuchte, hob vor allem Terry Jones' Talente als Drehbuchautor, Regisseur, Comedian und TV-Moderator hervor. "Er war so viel mehr als nur einer der lustigsten Autoren und Darsteller seiner Generation", sagte Palin gegenüber der Press Association."Ein echter Renaissance-Comedian — Autor, Regisseur, Moderator, Historiker, ein brillanter Kinderbuchautor und der wärmste, wundervollste Mensch, den man sich vorstellen kann."

Terry Jones war ein Mann vieler Talente

John Cleese (80, 'Ein Fisch namens Wanda') verabschiedete sich auf Twitter von seinem guten Freund: "Ich habe gerade von Terry gehört. Es fühlt sich seltsam an, dass ein Mann, der so viele Talente und endlosen Enthusiasmus hatte, sich einfach so sanft davonmachte. Das größte Geschenk, dass er uns unter seinen vielen Erfolgen machte, war seine Regie bei 'Das Leben des Brian'. Es war Perfektion." Monty Python war 1969 von Terry Jones, John Cleese, Graham Chapman (†48), Michael Palin, Terry Gilliam (79) und Eric Idle (76) gegründet worden.

Neben der absurd-anarchischen TV-Serie 'Monty Python's Flying Circus' drehte die Truppe auch zahlreiche Filme, darunter 'Die Ritter der Kokosnuss' und 'Der Sinn des Lebens'. 2014 hatte sich die Truppe um Terry Jones noch einmal zu einer Reihe von Reunion-Shows zusammengefunden.