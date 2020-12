Allgemein | STAR NEWS

Abgebrannt: Oliver Geissen verliert sein Ferienhaus an der Nordsee

DE Showbiz - Wann immer TV-Moderator Oliver Geissen (51, 'Deutschland sucht den Superstar') sich von Job und Großstadtstress erholen wollte, zog er sich in sein Ferienhaus an der Nordsee zurück. Doch jetzt fiel das romantische Reetdachhaus in Hillgroven, Dithmarschen, einem Brand zum Opfer.

Oliver Geissen war nicht zuhause, als es brannte

Am dritten Adventssonntag (13. Dezember) brach das Feuer gegen 20.30 Uhr aus. Zu diesem Zeitpunkt soll sich niemand in dem Haus befunden haben, wie die Feuerwehrleute feststellten, die zunächst mit Atemschutzmasken und in schwerer Montur das Gebäude betraten. "Tatsächlich befand sich aber niemand mehr im Haus", gab ein Feuerwehrsprecher am Montag (14. Dezember) bekannt. "Verletzt wurde niemand."

Fünf freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis mit insgesamt rund 70 Einsatzkräften löschten den Brand und mussten dabei auch einen Bagger einsetzen, um einzelne Mauern und Teile des Dachs einzureißen, damit sie an Brandnester kommen konnten.

Waren Brandstifter am Werk?

Nach vier Stunden war der Brand gelöscht, aber von Oliver Geissens ländlichem Idyll am Meer blieb nichts übrig als ein Haufen rauchender Schutt. Der Schaden wird auf 750.000 Euro beziffert. Wie es überhaupt zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Weder Geissen noch seine Familie waren an dem Abend in dem Haus, und die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, schließt Brandstiftung nicht aus.

Oliver Geissen ist in zweiter Ehe mit Schauspielerin Christina Plate (55) verheiratet und hat mit ihr einen Sohn. Außerdem hat er zwei Kinder aus seiner ersten Ehe. Während das Management des Moderators den Brand bestätigte, äußerte sich Oliver Geissen bislang noch nicht öffentlich.