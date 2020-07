Allgemein | STAR NEWS

Abfuhr für Nick Cave: Wie ein Pianohersteller ihn auflaufen ließ

DE Showbiz - Der australische Sänger und Songwriter Nick Cave (62, 'Into My Arms') hat sich verliebt – in ein Klavier. Aber sein Traum, selbst ein ähnliches Modell zu besitzen, ließ sich bislang nicht erfüllen, denn die italienische Herstellerfirma möchte ihm keines schenken und weiß nicht einmal, wer er ist.

Liebe auf den ersten Ton

Als Nick Cave kürzlich in London eine Solo-Piano-Performance ohne Publikum absolvierte, die gefilmt und gestreamt wurde, hatte man ihm ein edles Fazioli-Piano auf die Bühne im Alexandra Palace gestellt. Von diesen Edelklavieren werden jährlich nur 140 in Handarbeit hergestellt. Nick Cave war hin und weg: "In dem Augenblick, als ich mit an das Fazioli setzte, sprach mich sein warmer, weicher, nuancierter Klang an wie bei keinem Piano zuvor", schwärmte er auf seinem Blog 'The Red Hand Files'.

Und während er bislang kommerziellen Angeboten erfolgreich aus dem Weg gegangen war, ging es nun in seinem Kopf rund. Wie konnte er so ein Piano in die Finger bekommen?

Nick Cave wollte seine Seele verkaufen

"Ich sagte also zu meinem Manager – Zeit meine Seele zu verkaufen. Zeit anzurufen und mir ein Fazioli zu besorgen. Und mein Manager sagte – schon erledigt!" schrieb Cave weiter. Doch ganz so einfach war es leider nicht. Denn erst verwechselte man ihn im Piemont mit dem US-Schauspieler Nicolas Cage. Ein Irrtum, den Caves Manager aufklären wollte, um zum Ziel zu kommen, aber von Nick Cave hatte man dort noch nie gehört. Der Manager bat darum, zu Firmengründer Paolo Fazioli durchgestellt zu werden: "Und die Frau sagte – nein. Und mein Manager sagte – hören Sie zu, mein Sch***job hängt davon ab. Und sie legte auf."

Nick Cave trägt’s offensichtlich mit Fassung und mit Humor – und hat weiterhin etwas, wovon er träumen kann.