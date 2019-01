Allgemein | STAR NEWS

ABBA: Vor dem Sommer wird es nichts

ABBA wird frühestens im Sommer wieder zu hören sein.

Die Band ('Waterloo') sorgte bei ihren Fans Ende des vergangenen Jahres für Schnappatmung, als Björn Ulvaeus (73) gegenüber dem britischen 'Evening Standard' erklärte, er habe kürzlich ein bisschen Zeit im Studio mit seinen alten Kollegen verbracht – und das habe ihm so sehr gefallen, dass die gemeinsame Arbeit sogar zu einem neuen Album führen könnte. Dem schiebt die Sprecherin der Band, Görel Hanser, gegenüber dem 'Daily Star' allerdings nun einen Riegel vor, lässt die Fans aber nicht ganz hängen: Ein neues Album werde es nicht geben, dafür aber zwei brandneue Songs, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen und die Titel 'I Still Have Faith In You' und 'Don't Shut Me Down' tragen werden.

Wann die Tracks zu hören sein werden? Nicht vor dem Sommer 2019, aller Wahrscheinlichkeit nach sogar erst nach dem Sommer. Damit wird die Veröffentlichung neuer Musik verschoben, denn Björn hatte ursprünglich den Plan, neue Titel – möglicherweise sogar ein neues Album – schon Ende 2018 vorzustellen.

Wer nun hofft, seine Idole noch einmal auf der großen Bühne erleben zu können, muss aber eine erneute Enttäuschung verkraften: ABBA erlebt tatsächlich nur ein Mini-Comeback mit zwei neuen Songs. Eine Tournee der vier Mitglieder werde es nicht geben, wie Björn bereits im vergangenen Jahr bestätigt hatte. Allerdings sollen die Schweden ab diesem Jahr als Hologramme durch die Welt touren – ein Projekt, an dem die Stars lange gearbeitet haben. Sie sind zwar dann nicht aus Fleisch und Blut, singen können sie aber trotzdem.

