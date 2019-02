Allgemein | STAR NEWS

Aaron Paul wird wieder zu Jesse Pinkman! Netflix bringt ‘Breaking Bad’-Sequel raus

Die Geschichte von 'Breaking Bad' ist noch nicht zu Ende erzählt. Medienberichten zufolge wird das Serien-Phänomen eine eigene Fortsetzung bekommen, in der sich alles um das Schicksal von Aaron Paul (39) alias Jesse Pinkman dreht. Und noch ein weiteres Detail kam bereits ans Licht: Der Film soll zuerst auf der Streaming-Plattform Netflix erscheinen.

Wie ging es mit Jesse Pinkman weiter?

Fans sehnen sich schon lange nach einem Sequel der Erfolgsserie. Schließlich gab es nach dem 'Breaking Bad'-Finale einige offene Fragen. Besonders wie die Geschichte von Jesse Pinkman weitergeht, bleibt spannend. Zunächst hieß es, das Schicksal des Serien-Lieblings würde in dem Ableger 'Better Call Saul' thematisiert werden. Doch nun macht die frohe Botschaft die Runde: Jesse bekommt seinen eigenen Spielfilm.

Wird Walter White zurückkehren?

Die Hauptrolle übernimmt natürlich Aaron Paul, der den Charakter von 2008 bis 2013 in der Serie verkörperte. Ob Chemiker und Drogenkoch Walter White auch dabei sein wird, ist noch unklar. White-Darsteller Bryan Cranston (62) wäre zumindest bereit, ein weiteres Mal in seine Paraderolle zu schlüpfen, wie er kürzlich in der 'Dan Patrick Show' offenbarte.

Das 'Breaking Bad'-Sequel könnte also eine von Fans langersehnte Reunion des beliebten Schauspieler-Duos Aaron Paul und Bryan Cranston werden.

