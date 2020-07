Allgemein | STAR NEWS

A$AP Rocky: Seit zwei Jahren von Stalkerin verfolgt

DE Showbiz - A$AP Rocky (31) ist einer der erfolgreichsten und beliebtesten Rapper weltweit. Das bringt nicht nur Vorteile mit sich. Das hat der Musiker am eigenen Leib erfahren müssen. Nun versucht er, eine einstweilige Verfügung gegen einen Fan zu erreichen, der ihm bereits seit vielen, vielen Monaten nachstelle.

Zwei Jahre nachgestellt

Während die Mehrzahl der Stalker männlich sind und weiblichen Stars nahekommen wollen, ist A$AP Rockys Fan Micaela hartnäckig wie nur möglich. In seinem Gesuch, das von 'TMZ' veröffentlicht wurde, beschuldigt der Rapper Micaela unter anderem, mehrmals versucht zu haben, in sein Haus zu gelangen. Einmal sei es ihr sogar gelungen, und sie habe sich Zutritt zu seinem Schlafzimmer verschafft. A$AP habe im Bett geschlafen, als die Stalkerin eingetreten sei. Bereits seit zwei Jahren soll der Musiker vor der Frau keine Ruhe haben.

Ist A$AP Rockys Leben in Gefahr?

Doch im vergangenen Monat wurde das Fass schließlich zum Überlaufen gebracht. Micaela sei zu seinem Anwesen gelangt, wurde dort aber von den Sicherheitsleuten aufgefordert, unverzüglich den Rückweg anzutreten. Aus Wut soll der Fan ein Fass Tinte über A$AP Rockys Auto ausgekippt haben. Anschließend habe sie gedroht, sie werde wiederkommen. Micaela soll zudem im Auto des Rappers geschlafen haben. Im Juni 2018 soll sie A$AP Rockys Assistenten geschlagen haben, nachdem sie sich Zutritt zum Haus verschafft hatte. Der zuständige Richter hat der Bitte um die einstweilige Verfügung allerdings noch nicht stattgegeben. Im kommenden Monat soll eine offizielle Anhörung stattfinden. Die Drohungen, so der Richter, würden sich nicht an A$AP Rocky selbst, sondern an dessen Freunde und Bekannte richten. Das Leben des Rappers sei daher nicht in unmittelbarer Gefahr.