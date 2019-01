Allgemein | STAR NEWS

A.J. McLean : “Social Media soll mich nicht kontrollieren”

A.J. McLean (41) ist auf Entzug – von Instagram und Co.

Neujahrsvorsätze haben gewöhnlich etwas mit Verzicht zu tun. Oft muss der Alkohol, das ungesunde Essen oder ein anderes Laster dran glauben. Bei dem "Backstreet Boys"-Bandmitglied A.J. ist es die Welt von Social Media, deren zeitfressende Aktivitäten auf die rote Liste gekommen sind. Ein Blick auf den Instagram-Account des 41-Jährigen beweist: Das frühere exzessive Posten ist zur Rarität geworden. In einem Instagram-Video wendet sich der 41-Jährige nun an seine Fans und erklärt seinen Entschluss, in den sozialen Netzwerken kürzer zu treten.

"Ich bin mir sicher, ihr fragt euch alle, was in aller Welt geht mit A.J.s Instagram-Account vor sich. Also, ich bin hier, um euch mitzuteilen, es ist ein neues Jahr. Ich mache einen Neuanfang mit meiner Seite", so A.J. über den Rückgang seiner Aktivitäten im Netz.

Dabei hat der Sänger einen höchst motivierenden Grund für seinen Vorsatz: "Social Media hat eine zu große Rolle in meinem Leben gespielt und ich will mich nun mehr auf meine Familie, meine Freunde und mein Leben generell konzentrieren. Meine Zeit, besonders die wertvolle Zeit mit meinen Kindern, soll nicht von Social Media kontrolliert werden."

Fans müssen sich aber keine Sorgen machen. Gänzlich auf A.J. McLean verzichten müssen sie in den Sozialen Medien nicht. Ausgewählte Postings werden nach den Aussagen des Superstars auch weiterhin ihren Weg auf die Social Media Seiten finden – aber eben nur in Maßen.

