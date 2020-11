Allgemein | STAR NEWS

7 Minuten unter Wasser: Kate Winslet hält die Luft an

DE Showbiz - Kate Winslet (45) hat einen persönlichen Rekord gebrochen. Die Darstellerin steht gerade für Regisseur James Cameron (66) vor der Kamera, der an mehreren Teilen seines Franchises 'Avatar' arbeitet. Kate wird im zweiten Teil zu sehen sein.

Kate Winslet hat den längsten Atem

Teil des Werks wird mindestens eine längere Unterwasser-Szene sein, wie die Darstellerin 'Entertainment Tonight' verriet. Für sie war der Dreh dieses spektakulären Abschnitts ein Highlight – weil sie es schaffte, ihren Atem für über sieben Minuten anzuhalten: "Es war fantastisch, und ich bin sehr stolz auf mich. Davor hatte ich ein intensives, vier Wochen dauerndes Training zu absolvieren. Wir haben in einem Tauchbecken gedreht, und es war einfach toll. Als Schauspieler haben wir wahnsinniges Glück, das wir oft etwas Neues erlernen dürfen."

Öfter mal auf Social Media schauen

Nicht nur Kate war stolz auf sich, auch die Produktionsfirma war es. Diese konnte nicht umhin, ein Bild der Schauspielerin beim Tauchgang auf Social Media zu teilen. Doch Kate bemerkte gar nicht, wie der Post auf dem offiziellen 'Avatar'-Twitter-Account viral ging: "Es ist schon lustig, weil ich gar keine Artikel gelesen oder irgendwelches Medien-Zeugs gesehen habe. Ich bin nicht auf Instagram, also ist es, als wäre ich komplett abgeschirmt von diesem Teil meines Lebens. In dieser Woche und der vorherigen sind Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt: 'Wow, sieben Minuten und 14 Sekunden?' Und ich sagte nur: 'Was? Woher weißt du das?'" Ob Kate Winslet im nächsten Urlaub wohl jetzt tauchen geht?