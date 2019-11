Allgemein | STAR NEWS

500 Bayern-Spiele: Thomas Müller nackt mit Lebkuchenherz

DE German Stars - Am Wochenende hatte Thomas Müller gleich mehrfach Grund zum Feiern. Nicht nur, dass er mit seinem FC Bayern die Titelrivalen von Borussia Dortmund mit einem beeindruckenden 4:0 zurück in den Pott schickte, der Star-Kicker war auch maßgeblich an den Toren beteiligt.

Wiesn-Leckerei für 500 Spiele

Das war aber noch nicht alles. Denn der Fußballer bekam nach dem Spiel auch noch ein Geschenk von Karlheinz Rummenigge: Weil Thomas Müller bislang insgesamt 500 Spiele für den deutschen Rekordmeister absolviert hatte, gab es vom Vorstand ein riesiges Lebkuchenherz wie vom Oktoberfest, auf dem die runde Zahl gefeiert wurde. "500. Danke Thomas" hieß es darauf, die Botschaft war mit Fußbällen und dem Bayern-Wappen geschmückt. Der Star-Kicker präsentierte sich prompt mit dem Herzen auf Social Media.

Thomas Müller ist für die Fans eine Legende

Er lud ein Bild hoch, das ihn in der Umkleidekabine der Bayern zeigt, nur mit dem großen Herz bekleidet. Ein stolzer Thomas Müller strahlt in die Kamera, hebt beide Daumen. "No words needed", schreibt der Star neben das Foto. Es bedarf in der Tat keiner weiteren Worte. Fans zeigen sich begeistert: "Danke, Thomas!" und "Du bist eine Legende!" freuen sich die Follower mit dem Jubilar. Ans Aufhören denkt Thomas Müller offenbar noch lange nicht. Warum auch?