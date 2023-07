Allgemein | STAR NEWS

40 Jahre Beziehung ohne Trauschein: Warum Goldie Hawn Kurt Russell nicht heirateten will

DE Showbiz - Vier Jahrzehnte lang gehen Goldie Hawn (77) und Kurt Russell (72) bereits gemeinsam durchs Leben. So lange halten Beziehungen im Rampenlicht Hollywoods in der Regel selten, doch die Schauspielerin ('Der Tod steht ihr gut') und ihr Kollege ('Die Klapperschlange') schaffen das Ganze sogar ohne Trauschein.

Goldie Hawn ist ein gebranntes Kind

Warum hat das Traumpaar den Sprung also nie gewagt? In der Show 'Who's Talking to Chris Wallace?' auf CNN packte die Darstellerin aus. Der Grund liegt in der Vergangenheit der beiden, die bereits Ehen hinter sich haben. Goldie war sogar zweimal verheiratet. Das reicht, meint der Star. "Wir waren beide schonmal verheiratet. Und wenn es dann nicht funktioniert, wird daraus Big Business", gab sie zu bedenken. "Jemand muss etwas besitzen. Es wird immer hässlich." Da seien sie ohne Ehering doch besser dran, schließlich würde eine Scheidung die ganze Familie belasten.

"Wie viele Scheidungen machen Spaß?"

Aus ihrer Ehe mit Bill Hudson hat Goldie Hawn zwei Kinder, Oliver und Kate. "Man muss sich das mal angucken und sich fragen: 'Wie viele Scheidungen machen Spaß? Wie viele Scheidungen kosten kein Geld? Wie viele Scheidungen führen dazu, dass man die Person noch mehr hasst als zuvor? Wie viele Scheidungen haben die Kinder verletzt?'" Sie ziehe das Gefühl der Unabhängigkeit vor, welches sie an der Seite von Kurt Russell habe.

"Mir gefällt der Gedanke, dass ich morgens aufwachen kann und jeden Tag entscheiden kann, ob ich hier sein will. Beziehungen sind schwierig, wie ihr wisst, es ist nicht immer einfach", seufzte Goldie Hawn.

