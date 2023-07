Allgemein | STAR NEWS

24 Jahre verheiratet: David Beckham schwärmt auf Instagram von Victoria Beckham

DE Showbiz - David Beckham (48) dankte seiner Ehefrau Victoria (49) am Dienstag (4. Juli) anlässlich ihres Hochzeitstages für 24 gemeinsame Jahre.

Erinnerungen an das junge Glück

Auf Instagram postete David ein altes Bild der beiden, auf dem sie mit Hundewelpen zu sehen sind – sie ungeschminkt und beide sehr, sehr jung aussehend. Dazu schrieb der Sportstar: "4.7.99. Heute vor 24 Jahren, und vielen weiteren. An die beste Ehefrau, Mutter & Trinkpartnerin (meistens). Alles Gute zum Hochzeitstag, liebe dich so sehr." Und auch Victoria ließ den Tag nicht ungewürdigt verstreichen: "Immer noch Hände haltend und immer noch lachend (mit dir und nicht nur über dich). Ich liebe dich so sehr @davidbeckham xx", schrieb das ehemalige Spice Girl zu einer Reihe von Paarfotos. Außerdem postete Victoria ein Video, das die zwei beim Anschneiden ihrer Hochzeitstorte zeigt: "4.7.99, vor 24 Jahren. Ich liebe dich so sehr @davidbeckham", schrieb die Modedesignerin dazu.

Alle gratulieren Victoria und David Beckham

Wen würde so viel Glück nicht rühren? Und so können sich die beiden vor Glückwünschen von Freund*innen und Fans kaum retten. Desperate Housewife Eva Longoria schreibt: "Alles Gute zum Hochzeitstag für mein allerliebstes Paar in der Welt!" Und Josh Brolin begnügte sich mit einem knappen, aber vielsagenden "Wow." Das Paar, das auch als Posh und Becks bekannt ist, verlobte sich 1998. Im folgenden Jahr bekamen sie ihr erstes Kind, Brooklyn, bevor sie vier Monate später in Irland ihre extravagante Hochzeit feierten. Seither bekamen sie drei weitere Kinder, Romeo (20), Cruz (18) und Harper (11). Die vier gemeinsamen Kinder machen das Glück von Victoria und David Beckham perfekt.

Bild: Bill Davila/startraksphoto.com