200 Millionen Follower: Ariana Grande schreibt Instagram-Geschichte

DE Showbiz - Ariana Grande (27) hat am Wochenende einen Instagram-Rekord gebrochen: Als erste Frau und zweite Person überhaupt hat sie die 200-Millionen-Follower-Marke geknackt.

"Du bist eine Königin!"

Die Glückwünsche für die Sängerin kamen anschließend nicht nur von ihren Fans und den Medien, sondern auch von ihren Co-Stars. "Ich gratuliere dir meine Freundin für 200-Millionen-Follower! Du bist eine Königin! Trage die Krone!", schrieb Lady Gaga (34) nur wenige Stunden, nachdem sie und Ariana erstmalig ihren Song 'Rain on Me' live auf der Bühne bei den MTV Video Music Awards performten. Die beiden Sängerinnen gewannen dort eine ganze Sammlung von Auszeichnungen. Für ihren Gemeinschaftssong 'Rain on Me' erhielten Ariana Grande und Lady Gaga den Preis für den besten Song des Jahres und die beste künstlerische Zusammenarbeit.

In New York tanzten die beiden Popstars mit Masken im Gesicht auf der Bühne, als gehöre der Corona-Schutz ganz selbstverständlich zu ihrem künstlerischen Bühnenoutfit.

Ariana Grande reitet die Erfolgswelle

Auf Platz zwei in der Instagram-Rangliste mit den meisten Anhängern folgt Kylie Jenner mit 193 Followern und Selena Gomez mit 190 Millionen Followern. Fußballstar Cristiano Ronaldo ist die erste Person, die die 200-Millionen-Followern-Marke knackte. Mittlerweile hat der Profisportler bereits 237 Millionen Anhänger.

Für Ariana Grande war es eine ereignisreiche Woche: Neben ihrem Instagram-Rekord und den Preisen bei den MTV Video Music Awards landete sie ebenfalls auf dem dritten Platz der neuen 'Forbes'-Rangliste als drittreichster weiblicher Star.

