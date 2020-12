Allgemein | STAR NEWS

14 Kilo futsch: Das ist Dana Schweigers Geheimnis

DE Deutsche Promis - Wir alle hatten im Shutdown gute Vorsätze, mehr für uns selbst zu tun, gesünder zu werden, Sport zu treiben. Eine hat es tatsächlich geschafft: Dana Schweiger (52) hat 14 Kilo verloren, seit sie pandemiebedingt bei ihrem Ex-Mann Til Schweiger (56, 'Honig im Kopf') in Hamburg lebt.

Immer viel Wasser trinken

Die vierfache Mutter hatte im Sommer ihrer Heimat USA den Rücken gekehrt und wohnt seitdem in einer Lockdown-WG mit ihrem ehemaligen Gatten. Deutschland bekommt dem ehemaligen Model offenbar, doch Dana hat auch einiges dafür getan, dass die Pfunde purzeln, wie sie 'Bild' verriet: "30 bis 45 Minuten Spaziergang oder 8000 Schritte am Tag. Die kann man mit der Gesundheits-App zählen. Oder stattdessen täglich 20 Minuten HIT-Training (High Intensity Training). Das ist Intervalltraining." Den schwindenen Pfunden half sie mit viel Flüssigkeit auf die Sprünge: "Man sollte jeden Tag mindestens drei Liter Wasser trinken. Denn das Fett verlässt den Körper nur durch Wasser."

Gesund schlemmen mit Dana Schweiger

Doch Sport allein wird kaum Wirkung zeigen, wenn man die Ernährung nicht entsprechend anpasst. Dana Schweiger schwört auf zuckerarmes Overnight Müsli, also Haferflocken, die über Nacht mit Milch eingekocht einweichen, Dazu ein wenig Obst, Zimt und Honig. "Dadurch wird man super satt." Mittags schwört sie auf gebackenes Gemüse mit ein wenig Öl und Kräutern, abends gibt es ebenfalls Gemüse mit Fisch. Dans isst kaum noch Fleisch. Auch Reis oder Nudeln sind erlaubt, "aber nur eine kleinere Menge und nur einmal am Tag."

Das sei ihr früher zum Verhängnis geworden: "Man sollte Kohlenhydrate entweder nur einmal am Tag essen, oder einfach kleine Portionen über den Tag hinweg. Der Schlüssel ist bewusster zu essen." So kommt statt Zucker Honig zum Süßen aufs Essen. Auch ihre Portionen sind kleiner geworden. Wer weiß, vielleicht startet Dana Schweiger am Ende noch eine kleine Ernährungsrevolution im Lockdown.