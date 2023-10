Allgemein | STAR NEWS

1.000 Mal ‚NDR Talk Show‘: Hochkarätige Gäste bei Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt

DE Deutsche Promis - Zum 1.000 Mal lädt der NDR am Freitag (13. Oktober) zur 'NDR Talk Show' ein. Barbara Schöneberger (49) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) führen durch die Jubiläums-Sendung des Show-Dauerbrenners und haben sich eine Reihe großer Namen eingeladen.

Staraufgebot zum Jubiläum

So werden unter anderem Moderator Günther Jauch, die Schauspieler Florian David Fitz und Christoph Maria Herbst, der Starkoch Tim Mälzer, die Musikerin und Moderatorin Ina Müller und Comedian Mario Barth dabei sein, wenn die runde Zahl vollgemacht wird. "Ich bin quasi in der 'NDR Talk Show' aus dem Ei geschlüpft", freut sich Ina gegenüber dem Sender auf ihren Auftritt. "Ich durfte gleich beim ersten Besuch ungebremst vom Bullen kastrieren, Platt schnacken und der Pubertät auf dem Land erzählen." Ein Karriere-Sprungbrett: "Zack, kam 'Land und Liebe', 'Inas Norden' schließlich 'Inas Nacht'." NDR-Intendant Joachim Knuth spricht von einer “Wundertüte der Fernsehunterhaltung“.

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt sehen Anzeichen einer weltweiten Krise

Im Laufe der Jahre hat sich vieles verändert in der Show, finden auch Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt. "Die Gäste sind auf jeden Fall diverser geworden", erzählte die Moderatorin im Gespräch mit 'teleschau'. "Man lädt heute Menschen ein, die früher keine Lobby im Fernsehen und erst recht nicht in der Unterhaltung hatten." Der Talk sei themenorientierter geworden: "Heute haben wir öfter Gäste, die - auf ihre Weise - mit Themen zu tun haben, die viele Menschen betreffen. Allein daran sieht man, dass wir in gemeinsamen, großen Krisen stecken”, so Barbara Schöneberger.

Ihr Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt sieht das genauso: "Hape Kerkeling hat dazu einen schönen Satz gesagt: ‘Ich glaube, wir stehen am Vorabend eines Tages, den ich eigentlich nicht erleben möchte.' Ich teile diese Ansicht übrigens. Doch es ist historisch belegt, dass an solchen 'Vorabenden' schrecklicher Tage die Unterhaltung stets durch die Decke ging." Die Jubiläumsfolge im NDR startet um 22 Uhr.

Bild: picture alliance/dpa | Georg Wendt

Weitere Artikel