Zu jeder Gelegenheit perfekt angezogen

Eine angesagte und stilvolle Garderobe ist heute ein Muss. Einzigartig und ausgefallen, aber dennoch tragbar - Kleidung und Accessoires müssen für Business und Freizeit gleichermaßen geeignet sein. Wenn die begehrten Stücke in der Lieblingsfarbe erhältlich sind, schlagen bei modebewussten Damen die Herzen höher. Vor allem legen Jüngere ihr Augenmerk auf stimmige Kreationen.

Der Designer Cristobal Balenciaga setzt mit seiner Kollektion in allen Lebensbereichen elegante oder sportliche Statements. Sämtliche Modelle bestehen aus feinen Materialien und können miteinander kombiniert werden. Als Einzelteile setzen sie trendige Akzente. Die Produkte sind in mehreren Größen erhältlich und die Bestellung kann ganz einfach mit wenigen Klicks abgeschlossen werden. Die Lieferung erfolgt in wenigen Tagen und ab einem bestimmten Bestellwert fallen keine Versandkosten an. Im Kundenkonto werden wichtige Angaben abgespeichert.

Die Auswahl umfasst Kleider, Taschen oder Schuhe. Schwarz passt zu jeder Gelegenheit und farbige Elemente machen alle Kombinationen interessant. Ein klassischer Mantel wird mit der ausgefallenen Kragenlösung schnell zum Allrounder. Für Abwechslung sorgen Falten- oder Plisseeröcke. Wie wäre es zur Abwechslung mit einem lässigen Sweatshirt im Oversize-Look? Und eine auffallende Sonnenbrille rundet jedes Outfit ab. Bei der Auswahl entscheidet allein der persönliche Geschmack.

Die Brille wird zum Modeutensil

Menschen, die sich chic kleiden, stimmen die Accessoires passend zum Oberteil oder zur Hose ab. Hierzu zählen vor allem Brillen. Denn viele Personen sind auf eine Sehhilfe angewiesen. Hier haben es Frauen mit starken Gläsern schwer, weil die Augen durch Kurzsichtigkeit sehr klein wirken. Weitsichtige klagen dagegen über einen vergrößerten Gesichtsbereich. Ferner werden Fältchen durch die Vergrößerung hervorgehoben. Diese Umstände machen es oft schwierig, sich typgerecht zu schminken. Schließlich soll das Make-up den gesamten Stil harmonisch unterstreichen.

Mit einigen Tricks gelingen selbst bei hohen Dioptrien perfekte Smokey Eyes. Trotzdem sollten die verwendeten Lidschatten auf die Farbe des Gestells abgestimmt werden. Bei auffallenden Brillen sieht es ansprechender aus, wenn entweder die Lippen oder die Augen betont werden.

Ohne Brille sehen viele Frauen unscharf, was zu Beeinträchtigungen beim Schminken führt. Dann kann das Ergebnis fleckig oder ungleichmäßig ausfallen. Ein praktischer Helfer ist eine spezielle Schminkbrille. Hier können die einzelnen Gläser hochgeklappt oder seitlich geöffnet werden, um die Augenpartien einzeln zu verschönern.

Fehlsichtigkeit bereits früh erkennen

Eine Sehschwäche wird häufig im frühen Kindesalter entdeckt. Meistens geschieht dies während einer Kontrolluntersuchung. Die Termine beim Arzt gehören schon für Babys unmittelbar nach der Geburt zum Pflichtprogramm. Mit den Gesundheitsuntersuchungen sollen Einschränkungen oder Krankheiten festgestellt werden. Dann können körperliche Probleme in der Regel erfolgreich therapiert werden. Weitere Bestandteile sind die Motorik oder die Entwicklung des Wachstums. Zudem beinhaltet die Vorsorge eine umfangreiche Aufklärung der Eltern zu den Bereichen gesundheitliche Risiken sowie die Aufrechterhaltung des Impfschutzes.

Alle sogenannten U-Untersuchungen sind in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die Prävention beinhaltet neben einer körperlichen Kontrolle auch die Bestimmung des psychischen Zustandes. Die Ergebnisse werden in einem Heft notiert. Ab dem 6. Lebensmonat muss eine regelmäßige Prophylaxe beim Zahnarzt eingeplant werden.

Alle Pflichttermine werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Daneben gibt es noch zusätzliche Angebote, die zum Teil von den Versicherungen als freiwillige Leistungen bezahlt werden.