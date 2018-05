Allgemein | FAMILIE | Gewinnspiele

Gewinne tolle to go Becher von KAHLA

Snacks on the road, Coffee to go

Ob Cappuccino oder Taboulé fürs Büro, Obstsalat aufbewahren oder Minestrone transportieren: 2018 ist mit „cupit“ alles möglich. Denn neben einem Trinkdeckel gibt es jetzt auch einen geschlossenen Snackdeckel, mit dem sich warme oder kalte Speisen und Getränke tropfsicher transportieren und frisch halten lassen.

Der Snackdeckel hat ein Ventil, das für Druckausgleich sorgt. Befinden sich ein heißes Getränk oder eine Suppe im Becher, wird der Verschluss auf Wärme eingestellt und nach links gedreht. Bei kaltem Inhalt wird das Kältesymbol auf dem Verschluss gewählt. Mit dieser Drehung nach rechts ist der Deckel komplett verschlossen. Das Abnehmen des Deckels erleichtert eine seitlich angebrachte Lasche. Durch eine Vertiefung in der Deckelmitte sind alle „cupit“ Becher beliebig sta-pelbar. Zusammen mit der soften Magic Grip Grifffläche wird „cupit“ so zum perfekten Begleiter eines bewegten Alltags – ganz ohne Einwegmüll.

Das Beste: ForHer verlost gemeinsam mit KAHLA 4x cupit to go Bechersets im Gesamtwert von 320 Euro. Enthalten in den Sets: 2x cupit „Mini“ 0,23 l + 2 Snackdeckel, 2x cupit, „Maxi“ 0,35 l + 2 Trinkdeckel (4 Becher, 4 Deckel)

Was ihr dafür tun müsst? Liked einfach unsere Facebook-Seite und schreibt in die Kommentare, warum ihr unbedingt gewinnen müsst. Viel Glück!

Mehr Informationen findet ihr auf www.kahlaporzellan.com.

Teilnahmeschluss ist der 25.04.2018



Bildrechte: KAHLA

Die Gewinner stehen bereits fest